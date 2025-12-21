Євген Рибчинський шокував, як з Єрмаком вступив у розбірки з бандитами й стягнув з них чималу суму

Євген Рибчинський, Андрій Єрмак

Реклама

Український поет і композитор Євген Рибчинський поділився гучною історією з 1990-х, пов’язаною з EL Кравчуком, кримінальними авторитетами та юридичними розбірками.

За словами Рибчинського, конфлікт виник у 1997 році, коли EL Кравчук несподівано вирішив залишити проєкт і не виконав частину контрактних зобов’язань. Зокрема, не приїхав на заплановані концерти, на які вже були продані квитки.

Рибчинський в інтерв’ю «Наодинці» пояснив, що тоді він ще від 1994 року співпрацював з правником Андрієм Єрмаком в контексті авторських прав. Саме тоді EL Кравчуку допомагали розпочати самостійний шлях і навіть долучилися до створення його юридичної структури.

Реклама

«Він вирішив просто піти. Він мав доробити ті роботи, які він робив. Тобто були гастрольні якісь речі заплановані. Він просто не приїхав на свої концерти, а люди купили квитки. Це був 1997 рік. Ми з Єрмаком від 1994 року співпрацювали в контексті авторських прав. А потім Андрій (EL Кравчук — прим. ред.) вирішив піти у власне плавання. І ми йому допомагали створити його МЮК — Міжнародна юридична компанія. І на етапі, коли EL Кравчук вирішив піти, то вже Андрій надавав своїх адвокатів. Тобто його компанія обслуговувала музичну біржу і цей контракт. Ми прекрасно відпрацювали», — розповів Євген Анні Севастьяновій.

EL Кравчук / © instagram.com/el.kravchuk

Згодом з’ясувалося, що за рішенням артиста стояли впливові особи з кримінального середовища. Саме тоді поет і вирішив діяти жорстко. І у результаті композитору разом з Єрмаком вдалося стягнути суму з бандитів чималу суму коштів.

«Коли ми дізналися, хто стоїть за бажанням Андрія Кравчука піти, то звичайно ми поїхали до тих людей розбиратися. На жорстких тонах прекрасно переговорили. Я був досить жорстким. Андрій як юрист завжди був стриманим. А я досить жорстко, і бандити розплатилися. За цю суму тоді можна було купити дві квартири в Києві», — приголомшив зірка.

Попри гучний конфлікт у минулому, нині між Євгеном Рибчинським та EL Кравчуком збереглися теплі стосунки. Ба більше, композитор навіть віддав репертуар артисту безкоштовно. Окремо Рибчинський згадав і про Андрія Єрмака. За його словами, їхнє спілкування припинилося ще кілька років тому і він «востаннє бачив його 2018 року». А вже зараз після нещодавніх скандалів довкола Єрмака поет говорить, «завжди дивувався, як високо йому вдалося піднятися».

Реклама

«Це історія, але нас дуже багато чого пов’язувало. Андрій (EL Кравчук — прим. ред.) звернувся минулоріч з приводу пісень, які він співав, де я є автором і співавтором. Я йому безкоштовно віддав, щоб він співав їх далі», — зізнався поет.

▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися за цим посиланням: Євген РИБЧИНСЬКИЙ: онкологія, поїздки на розбірки з Єрмаком та куди втік МАЛІНІН

Нагадаємо, нещодавно Євген Рибчинський розповів про родинні зв’язки зі співачкою Іриною Білик і чому зараз не пише їй хіти.