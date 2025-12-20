Євген Рибчинський розповів про чотирьох дітей: повернення сина до України та молодші в Америці

Євген Рибчинський / © ТСН

Реклама

Український поет і композитор Євген Рибчинський відверто поділився подробицями життя своїх нащадків.

Знаменитість — батько чотирьох синів. Від першого шлюбу у нього народився син Микита. У другому шлюбі на світ з’явилися Данило, Георгій та Іван. Нині ж родина Рибчинських поступово збільшуються — нещодавно поет став дідусем утретє.

За словами митця, його старший син Микита вже давно самостійний і має власну сім’ю. Саме 36-річний нащадок зірки у листопаді ощасливив його онукою — першою за вісім поколінь Рибчинських дівчинкою. В інтерв’ю «Наодинці» Євген зізнався, що новонароджену назвали Софією.

Реклама

«Він співпрацює по сьогоднішній день (з Дмитром Комаровим — прим. ред.). Він телевізійник, зараз він режисер монтажу. Він великі проєкти монтує і так далі. Йому 36. У нього сім’я, двоє дітей», — розповів композитор Анні Севастьяновій.

Євген Рибчинський з родиною / © Євген Рибчинський / Facebook

Окремо поет розповів про 22-річного сина Данила, який напередодні повномасштабної війни повернувся в Україну із США, де навчався з другого по 12-й клас і закінчив школу з медаллю. За словами Рибчинського, рішення Данила було усвідомленим і пов’язаним із глибоким розчаруванням.

«Один із моїх синів напередодні війни повернувся в Україну, закінчивши з медаллю школу в Америці. Знаєте, що він говорить? „Я ніколи більше не повернусь в Америку“. Я вже думав, може, він вбив когось там. Він каже, що ні. Він сильно розчарований. І це людина, яка з другого і по 12-й клас учився в Штатах, знає багато чого», — зізнався митець.

Євген Рибчинський з онуком

Нині Данило працює у сфері ІТ та будує серйозні професійні плани: «Він айтішник і планує проходити магістратуру в Нокії в Фінляндії, щоб повернутися як мегаспец в ІТ. Причому я йому кажу зайнятися криптою, не знаю, на чому зараз можна заробляти. А він має такий науковий підхід. Він взагалі вважає, що за ІТ майбутнє, навіть у військовій сфері. І він готовий в цьому продовжувати».

Реклама

Також поет відверто розповів про стосунки з молодшими синами — Георгієм та Іваном. За його словами, вони наразі живуть в Америці, і зв’язок із ними обмежений. Водночас Рибчинський наголошує, що не знімає з себе батьківської відповідальності.

«Не бачилися вже багато років. Двоє малих живуть в Америці. Я не можу сказати, що у нас сьогодні болюча тема, просто немає про що говорити. Я би залюбки спілкувався, але навіть не знаю, куди, що і так далі. Аліменти надсилаю — і це єдине, що я можу. Чекаю, коли виросте, буде телефон, і ми зможемо бути на контакті. Так було з усіма. Всі діти до мене повертаються після 16-17 років. Вони перестають бути маминими й стають татовими. Георгію 14 років, а Івану 11», — зазначив Євген.

▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися за цим посиланням: Євген РИБЧИНСЬКИЙ: онкологія, поїздки на розбірки з Єрмаком та куди втік МАЛІНІН