Забудьте про Олю й Сашу: як покоління Z називатиме своїх дітей

Дитина / © pexels.com

Батьки в усьому світі дедалі частіше відмовляються від звичних варіантів на користь імен, що натхненні стародавніми цивілізаціями, аніме та навіть великими числами. Найбільший портал з вибору імен Nameberry оприлюднив прогноз головних трендів на 2026 рік.

Про це повідомляє Daily Mail.

Повернення до витоків та «душевні» імена

Головним трендом наступного року стане звернення до історії. Фахівці прогнозують сплеск популярності імен, пов’язаних із античністю та давніми культурами. Для дівчаток це Олімпія, Адхара та Марселла, а для хлопчиків — Рамзес, Ісидор та Лінус.

Експертка проєкту Nameberry Софі Кім пояснює цей вибір бажанням батьків надати імені глибинного змісту:

«Батьки, які обирають імена, що належать до давніх цивілізацій, прагнуть пов’язати своїх дітей з історією».

Окрім того, популярність завойовують імена у стилі «шоугерл» (Мерілін, Роксі, Офелія) та «душевні» природні імена, як-от Кіпарис, Крід чи Шило.

Від «бумерів» до аніме: 10 головних тенденцій

Експерти виділили кілька ключових напрямків, які визначатимуть моду на імена. Несподівано повертаються імена, що були популярними в середині минулого століття. Це Бетсі, Ненсі та Джудіт для дівчаток, а також Брюс, Монті та Вес для хлопчиків.

Зростає попит на витончені імена, такі як Каліста, Корделія, Алістер та Торен. Одним із найекстравагантніших трендів стали імена-числа. Серед жіночих імен виділяють Елевен (Одинадцять) та Севін (Сім), серед чоловічих — Амільйон (Мільйон) та Мільярд.

Вплив японської анімації принесе популярність іменам Аня, Румі, Джину та Кіро. За межами Великої Британії прогнозують успіх іменам класичних героїв та авторів: Тесс, Дарсі, Вірджинія, Брем та Вінстон.

Окремим трендом стали імена з перервами у голосних, де кількість голосних звуків перевищує кількість приголосних. Для дівчат це Анайя та Айя, а для хлопців — Ейріан, Ромео та Тадео.

Загалом експерти зазначають, що сучасні батьки (міленіали та представники покоління Z) дедалі більше прагнуть унікальності, поєднуючи у виборі імені глобальні культурні явища та історичну спадщину.

