Моторошні зимові традиції Європи: страхітлива кобиляча голова з Вельсу

Марі Ллуїд / © ТСН

У зимові свята Вельс оживлює свою найзагадковішу традицію — Марі Луїд, що перекладається як «сіра кобила». Це фігура з кінського черепа, прикрашеного стрічками та інколи скляними очима, закріпленого на довгій палиці й накритого білим полотном. Її носять ряджені, які пересувають щелепи черепа, створюючи страхітливий звук, що клацає.

Сенс фігури Марі Луїд

Дослідники вважають, що Марі Луїд походить із дохристиянських вірувань про духів зими та межових істот, які з’являються у період, коли світи живих і духів нібито найближче перетинаються.

Фігура «сірої кобили» символізує:

перехід між старим і новим роком ,

очищення простору , адже прихід Марі Луїд мав «вимести» усе застійне, недобре,

випробування дому , бо господарі мусили довести свою гостинність та спритність у пісенних змаганнях,

охорону й благословення, якщо ряджені отримували частування та входили до хати.

Для багатьох фольклористів Марі Луїд є втіленням зимової сили, яка приходить не лише налякати, а й оновити громаду, принести удачу та врівноважити темні й світлі аспекти сезону.

Як проходить обряд

Марі Луїд супроводжується групою ряджених, які ходять від оселі до оселі, співають традиційні пісні та вступають у жартівливі словесні «поєдинки» з господарями. Після перемоги у таких «переспівах» вони мають право увійти в дім.

Колись ритуал містив елементи бешкету — лякання дітей, символічна «крадіжка» їжі, або «вигрібання тепла» з оселі. Усе це вважалося частиною ритуального очищення дому.

Історія та сучасність

Перші письмові згадки про Марі Луїд датуються початком XIX століття. Хоча з часом традиція занепала, у XX столітті її відродили як елемент культурної спадщини Вельсу. Сьогодні Марі Луїд знову з’являється на вулицях міст під час зимових фестивалів, поєднуючи фольклор, театр і давні символи.

«Сіра кобила» тепер стала важливим туристичним і культурним образом — водночас моторошним і дивовижним нагадуванням про глибину європейських зимових традицій.

