Моторошні зимові традиції Європи: хто такі йольські тролі і чому їх бояться діти в Ісландії

У переддень Різдва в Ісландії до дітей один за одним приходять 13 тролів – вони залишають подарунки слухняним і картоплю тим, хто погано поводився. У кожного троля – своя місія: від крадіжки ковбас до грюкання дверима.

Олена Кузьмич
Йольські тролі

Йольські тролі / © ТСН

У Ісландії з 12 грудня і до Різдва щодня приходить один з 13 різдвяних тролів – Yule Lads. Це не вигадки маркетологів, а частина стародавнього фольклору. За легендою, всі вони – діти тролихи Ґрили, яка мешкає у горах, і довгобородого Леппалюді.

Колись тролі крали дітей, але з часом "перевиховалися" й стали приносити подарунки. Тепер це веселий атрибут ісландського Йоля – аналога Різдва.

Чим відрізняється кожен троль

У кожного з 13 тролів – свій стиль пустощів. Їхні імена дослівно описують їхні звички:

  • Ложколиз (Spoon-Licker) – вилизує ложки.

  • Горшкозазирник (Pot-Scraper) – доїдає залишки зі сковорідок.

  • Свічкокрад (Candle-Stealer) – обожнює красти свічки.

  • Ковбасогриз (Sausage-Swiper) – краде копченості з кухні.

  • Двереплескач (Door-Slammer) – лякає людей гучними дверима тощо.

Повний список включає 13 таких хлопців, кожен з яких має свій "день появи".

Як працює традиція

Діти ставлять черевики на підвіконня – саме туди тролі кладуть подарунок або картоплю. Якщо дитина була чемною – знайде щось приємне. Якщо бешкетувала – отримає гнилий овоч.

З 12 по 24 грудня приходить новий троль щовечора, а потім один за одним вони знову йдуть назад у гори – до 6 січня.

Як і Миколай в Україні, йольські тролі оцінюють поведінку дітей і залишають щось у взутті. Але в ісландському варіанті – цілих 13 персонажів, кожен зі своїм характером.

Це частина того, як Ісландія підтримує живу міфологію, де фольклор інтегрований у сучасне життя.

Раніше ми писали про моторошні традиції Європи: хто такий Йольський Кіт і на кого він полює.

