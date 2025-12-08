"Україна без цих грошей не зможе": Зеленський висловився про заморожені активи РФ

Володимир Зеленський / © Getty Images

Україна розраховує на фінансування, отримане за рахунок заморожених російських активів. Оскільки без цих коштів країна «не зможе» функціонувати.

Про це Зеленський заявив журналістам у Лондоні за результатами переговорів з лідерами ЄС.

«Всі розуміють і поділяють нашу думку, що в кінці-кінців треба зробити рішення. Щоб заморожені активи Росії, яка руйнувала Україну і продовжує, працювали на Україну щодо відновлення або щодо озброєння, якщо війна не закінчиться. Ми розраховуємо на ці гроші, ми розраховуємо на транші», — зазначив Зеленський.

Додає що формат, у якому надійдуть кошти, залежить від єдності Європи та переконання «скептиків, які ще залишились».

«Я не знаю, чи це буде репараційний кредит, або це буде альтернатива, залежить від єдності Європи», — сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що джерело фінансування — це теж «питання до Європи».

«Я впевнений, що у нас буде вирішено це питання. Мені обіцяли лідери. Вони розуміють, що Україна без цих грошей не зможе», — підсумував Зеленський.

Також зазначив, що вже вирушив до Брюселлю, де зустрінеться з низкою посадовців. Зокрема з Урсулою фон дер Ляєн (президентка Європейської комісії), Марком Рютте (генсек НАТО) та іншими.

Нагадаємо, Бельгія, на території якої зберігається більша частина (близько 189 мільярдів євро) блокованих коштів РФ, відкинула план Єврокомісії. Європейський центральний банк (ЄЦБ) його також не підтримав.

До слова, США закликали Європу заблокувати виділення Україні «репараційного кредиту» з російських активів.



