Суд ухвалив рішення щодо помічника Скороход: що відомо
ВАКС обрав запобіжний захід помічнику Анни Скороход у справі про хабар за санкції РНБО.
Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) обрав запобіжний захід помічнику народної депутатки Анни Скороход, якого підозрюють у підбуренні до надання хабаря за застосування санкцій РНБО до компанії-конкурентки.
Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).
За інформацією САП, підозрюваному призначили заставу у розмірі 1 мільйон 514 тисяч гривень. Також на підозрюваного покладено процесуальні обов’язки:
прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за кожною їхньою вимогою та викликом;
не відлучатися з міста Києва без дозволу детектива, прокурора або суду;
повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;
утриматись від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду;
здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;
носити електронний засіб контролю.
Раніше, 7 грудня ВАКС обрав запобіжний захід іншому спільнику депутатки Анни Скороход та її помічника. Його суд відправив під арешт із можливістю внесення застави у розмірі 4,5 мільйона гривень.
Раніше ми писали про те, що 5 грудня, стало відомо про обшуки у представниці партії «За майбутнє» народної депутатки Ганни Скороход. У НАБУ та САП повідомили про викриття злочинної групи, яку очолювала нардепка.
Згодом нардепка Ганна Скороход спростувала фотографії та записи, опубліковані НАБУ, назвавши їх фейковими та маніпулятивними.