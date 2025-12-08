Суд ухвалив рішення щодо помічника Скороход: що відомо

Ганна Скороход / © Facebook

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) обрав запобіжний захід помічнику народної депутатки Анни Скороход, якого підозрюють у підбуренні до надання хабаря за застосування санкцій РНБО до компанії-конкурентки.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

За інформацією САП, підозрюваному призначили заставу у розмірі 1 мільйон 514 тисяч гривень. Також на підозрюваного покладено процесуальні обов’язки:

прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за кожною їхньою вимогою та викликом;

не відлучатися з міста Києва без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

утриматись від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

Раніше, 7 грудня ВАКС обрав запобіжний захід іншому спільнику депутатки Анни Скороход та її помічника. Його суд відправив під арешт із можливістю внесення застави у розмірі 4,5 мільйона гривень.

Раніше ми писали про те, що 5 грудня, стало відомо про обшуки у представниці партії «За майбутнє» народної депутатки Ганни Скороход. У НАБУ та САП повідомили про викриття злочинної групи, яку очолювала нардепка.

Згодом нардепка Ганна Скороход спростувала фотографії та записи, опубліковані НАБУ, назвавши їх фейковими та маніпулятивними.