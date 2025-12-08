Їх вважали безвісти зниклими: кількість загиблих у Тернополі зросла

Росіяни атакували Тернопіль вночі 19 листопада / © ДСНС

Кількість загиблих у Тернополі зросла до 38 осіб після ворожої атаки 19 листопада.

Про це керівник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко повідомив ввечері 8 грудня.

Рятувальники виявили тіла ще двох людей, які раніше вважалися безвісти зниклими. Наразі безвісти зниклими залишаються ще троє дорослих.

«Виявлено ще двох загиблих людей, які вважалися безвісти зниклими», — повідомив він.

Тож станом на 8 грудня кількість загиблих внаслідок ракетного обстрілу Тернополя зросла до 38 осіб. Серед загиблих — восьмеро дітей.

Наразі слідчі дії тривають.

Нагадаємо, росіяни атакували Тернопіль вночі 19 листопада. Під час атаки РФ сталося влучання в один з житлових будинків міста.

За інформацією міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, внаслідок удару люди горіли живцем, адже на одній з локацій є руйнування будинку, а на іншій виникла пожежа.