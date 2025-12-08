- Дата публікації
Їх вважали безвісти зниклими: кількість загиблих у Тернополі зросла
Станом на 8 грудня кількість загиблих у Тернополі внаслідок ракетного обстрілу 19 листопада зросла до 38 осіб, серед них 8 дітей. Тривають слідчі дії.
Кількість загиблих у Тернополі зросла до 38 осіб після ворожої атаки 19 листопада.
Про це керівник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко повідомив ввечері 8 грудня.
Рятувальники виявили тіла ще двох людей, які раніше вважалися безвісти зниклими. Наразі безвісти зниклими залишаються ще троє дорослих.
«Виявлено ще двох загиблих людей, які вважалися безвісти зниклими», — повідомив він.
Тож станом на 8 грудня кількість загиблих внаслідок ракетного обстрілу Тернополя зросла до 38 осіб. Серед загиблих — восьмеро дітей.
Наразі слідчі дії тривають.
Нагадаємо, росіяни атакували Тернопіль вночі 19 листопада. Під час атаки РФ сталося влучання в один з житлових будинків міста.
За інформацією міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, внаслідок удару люди горіли живцем, адже на одній з локацій є руйнування будинку, а на іншій виникла пожежа.