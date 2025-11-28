Удар по Тернополю: встановили особу ще однієї загиблої людини, яка вважалася безвісти зниклою

Багатоповерхівка у Тернополі, куди влучила російська ракета / © Національна поліція України

Правоохоронці встановили особу ще однієї жертви російської атаки на Тернопіль яка вважалася безвісти зниклою, за допомогою ДНК-експертизи. Загиблим виявився 73-річний чоловік, котрий мешкав на вулиці Стуса.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Тернопільській області.



«Станом на 28 листопада внаслідок ракетного обстрілу загинуло 35 людей, серед них — 7 дітей. Безвісти зниклими вважаються 5 осіб, серед яких 1 дитина», — повідомили у поліції.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, росіяни атакували Тернопіль вночі 19 листопада. Під час ворожого обстрілу сталося влучання в одну з багатоповерхівок міста.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що внаслідок атаки згоріло живцем 19 людей, серед них — троє дітей.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що для атаки на багатоповерхівки в місті Тернополі російська терористична армія використала крилаті ракети Х-101, які містять компоненти та комплектувальні, виготовлені у США, Китаї, на Тайвані, в Німеччині, Нідерландах та інших країнах.

