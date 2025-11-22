У Тернополі російська ракета вбила фармацевтку та двох її маленьких дітей

Марія Палагнюк / Фото: АНЦ

У Тернополі внаслідок російського ракетного удару 19 листопада загинула фармацевтка Марія Палагнюк разом із маленькими дітьми — 5-річною донькою та 1,5-річним сином.

Жінка працювала на вулиці Київській, 9А у Тернополі та завжди допомагала пацієнтам, розповіли у мережі аптек АНЦ.

«Марія була світлою, доброю і неймовірно чуйною людиною. Вона завжди зустрічала людей з теплом і щирою усмішкою. Її знали як уважну професіоналку, яка щодня допомагала пацієнтам із великою любов’ю до своєї справи», — написали колеги.

Раніше ДСНС опублікувала фото чоловіка Марії, який стояв з психологом біля зруйнованої багатоповерхівки. Протягом трьох днів він чекав на звістку про дружину та дітей, що перебували в будинку в момент удару.

Марія Палагнюк та її діти / © Facebook-сторінка "Їх убила Росія"

Тіла загиблих виявили 21 листопада.

Нагадаємо, Повітряні сили повідомили, що смертельного «прильоту» по багатоповерхівці в Тернополі завдала крилата ракета Х-101. На місці атаки було знайдено її уламки.

Російський удар по Тернополю забрав життя щонайменше 32 людей, серед них — шестеро дітей. Поранення отримали 94 людини, зокрема 18 дітей. Ще 13 осіб вважаються зниклими безвісти.