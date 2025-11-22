ТСН у соціальних мережах

Половина пенсії може зникнути: який фактор призводить до зменшення виплат

Формули для перерахунку пенсій призводять до втрати частини коштів.

Пенсія

Пенсія / © iStock

Формули, які застосовуються в Україні для перерахунку пенсій, призводять до втрати частини коштів. В деяких випадках показник доходить до 50%. Про це розповів голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю Новини.LIVE.

За словами Гетманцев, пенсійну систему необхідно реформувати, оскільки вона не співставна з реальними потребами людей.

Гетманцев підкреслив, що коли людина виходить на пенсію, то для перерахунку виплати застосовують коефіцієнт до середньої заробітної плати за останні 3 роки, який ще прив’язується до того чи іншого регіону. Відповідно фінансова база є набагато меншою, ніж реальна зарплата.

«Загальне правило говорить, що пенсія повинна становити 40% від зарплати. Але в нас такого майже немає, бо для цього треба пропрацювати 40 років. У нас середній стаж — від 30 до 40 років, і як правило цей показник менше. Як результат, пенсійна виплата не досягає цих 40% навіть по визначенню», — наголосив він.

Голова комітету ВРУ додав, що у випадку індексації пенсіонер втрачає до 50%, бо перерахунок здійснюється неправильно.

Зміна умов виходу на пенсію

У Законі «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», який опублікували на сайті ВРУ, йдеться про те, що оновлено вимоги до страхового стажу, що дає право українцям отримувати пенсію.

Нові норми передбачають, що у 2026 році умови виходу на пенсію змінять. Ті громадяни, які у 60 років будуть мати лише 32 роки стажу, не зможуть вийти на заслужений відпочинок.

Чому можуть призупинити пенсію та як її відновити / © Главред

