Політика
339
2 хв

Обшуки у квартирі Скороход: депутатка розповіла свою версію подій

Політик заявила, що опубліковані матеріали не відповідають дійсності і розкрила свою версію подій.

Наталія Магдик
Ганна Скороход

Ганна Скороход / © Ганна Скороход

Нардепка Ганна Скороход спростувала фотографії та записи, опубліковані НАБУ, назвавши їх фейковими та маніпулятивними.

Про це вона розповіла на своїй сторінці у Facebook.

Політик заявила, що обшуки у її квартирі можуть бути частиною політичного тиску, спрямованого на зрив її поїздки до Вашингтону.

Скороход опублікувавши відео-тур по квартирі та документи, що підтверджують її поїздку на міжнародні зустрічі. За її словами, НАБУ опублікувало фотографії з «місця обшуку», на яких зображені гроші та кімнати, яких у неї немає.

«Офіційно заявляю: це фото з чужої квартири. У мене немає тієї кухні, немає тієї плитки і гроші, які вони показали на фото — не мої. Ні гроші, ні кімната», — написала Скороход. Вона додала, що під час обшуку у її квартирі «перевернули все догори дриґом, залізли в кожну щілину», але нічого не знайшли, і для ілюстрації використали фейкові фото.

Вона також заявила, що записи, оприлюднені слідством, є «класичним монтажем і вирізками з контексту». Політик підкреслила, що не заарештована, їй вручено підозру, проте нічим її підтвердити не змогли, і вона готова до співпраці з органами.

Особливу увагу вона приділила часу проведення обшуків. За її словами, подія, яка стала предметом справи, начебто відбулася ще у вересні, але обшуки пройшли саме у день її відрядження до США.

«Ця „спецоперація“ дивним чином співпала з моїм відрядженням у Сполучені Штати Америки. Це виглядає не як слідчі дії, а як сфабрикований політичний тиск, мета якого — зірвати мою поїздку на міжнародні зустрічі», — зазначила вона.

Попри все, Скороход подякувала працівникам СБУ за коректну поведінку, але різко розкритикувала НАБУ, заявивши: «В той же час, НАБУ… ви отримали абсолютну суспільну довіру і злили її в унітаз заради політичного замовлення. Це дно».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 5 грудня, стало відомо про обшуки у представниці партії «За майбутнє» народної депутатки Ганни Скороход. У НАБУ та САП повідомили про викриття злочинної групи, яку очолювала нардепка.

