Через атаку РФ велике місто повністю знеструмлене: що відомо

Відключення світла / © ТСН.ua

Реклама

Сьогодні ввечері Сумська громада зазнала масованої атаки ворожих безпілотних літальних апаратів (БпЛА), які були спрямовані на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

«Лише за пів години росіяни спрямували по місту понад десяток ударних дронів. Інформація щодо постраждалих уточнюється. У Сумах відсутнє електропостачання, частина критичної інфраструктури працює на резервних джерелах живлення», — зазначили в ОВА.

Реклама

Як там доповнили, фахівці зможуть розпочати огляд пошкоджень і відновлювальні роботи лише після того, як дозволить безпекова ситуація. Наразі в регіоні триває повітряна тривога, і загроза нових атак зберігається. Громадян закликають залишатися в укриттях або інших безпечних місцях.

Нагадаємо, сьогодні ввечері в Сумах пролунала серія потужних вибухів. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що зафіксовано рух БпЛА з Сумщини на Полтавщину.

Також місцеві пабліки повідомили про масовану атаку «Шахедів».