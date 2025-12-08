Из-за атаки РФ большой город полностью обесточен: что известно

Отключение света / © ТСН.ua

Сегодня вечером Сумская община подверглась массированной атаке вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направленных на объекты энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

«Лишь через пол часа россияне направили по городу более десятка ударных дронов. Информация о пострадавших уточняется. В Сумах нет электроснабжения, часть критической инфраструктуры работает на резервных источниках питания», — отметили в ОВА.

Как дополнили в ОВА, специалисты смогут приступить к осмотру повреждений и восстановительных работ только после того, как разрешит ситуация с безопасностью. В регионе продолжается воздушная тревога, и угроза новых атак сохраняется. Граждан призывают оставаться в укрытиях или в других безопасных местах.

Напомним, сегодня вечером в Сумах раздалась серия мощных взрывов. В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что зафиксировано движение БПЛА из Сумской области на Полтавщину.

Также местные паблики сообщили о массированной атаке «Шахедов».