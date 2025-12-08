Подарок от Николая: кто и зачем придумал скандал с русскоговорящим ребенком во львовском садике

Подарок Николая: кто и зачем придумал скандал с русскоязычным ребенком во львовском садике

В Украине новый скандал из-за русского языка. На этот раз в Сети распространили информацию, что в одном из детсадов Львова якобы специально не дали подарок на Николая ребенку, который говорит по-русски.

Что известно о скандале, имел ли он вообще место и традиционно — при чем здесь Россия, выяснял ТСН.ua.

«Миколайчик не вітатиме „московоротих“»

В социальных сетях распространили скриншот якобы сообщения из внутреннего чата садика и ответ на него. В сообщении мама ребенка жалуется на русском языке о том, что его ребенку не дали подарок на День святого Николая. Ей ответили, что подарок не дали из-за того, что ребенок вместе с родителями написали письмо Николаю на русском языке. И во Львове все должны говорить на государственном языке, говоря, что «Николай решил не дарить подарки московоротым».

Впоследствии автор поста похоже, удалила и саму публикацию, и свой аккаунт. Понятно, что это был очередной фейк и вброс россиян.

При проверке достоверности информации ни соответствующего поста в соцсетях, ни самого автора соответствующего сообщения не было найдено. Более того, информация об этом случае, якобы имевшем место во львовском детсаду, распространило только одно медиа — которое находится на российском домене. Поэтому у пользователей соцсетей появились справедливые подозрения, что это был очередной фейк и вброс россиян.

Что говорят власти

Глава департамента образования и культуры Львовского городского совета Андрей Закалюк 8 декабря в Facebook прокомментировал инцидент.

Он назвал эту информацию фейком, чтобы рассорить людей между собой, посеять недоверие и обиды там, где их нет.

«В Сети распространяется скриншот из якобы львовского садика, где ребенку не дали подарок от Николая из-за того, что он общается на русском. Это неправда. Мы все тщательно проверили и уверяем, что в коммунальных садах Львова такой ситуации не было», — заверил чиновник.

Он подчеркнул, что во львовских садах все дети равны.

«Наши учебные заведения — пространство безопасности и поддержки. Ребёнок не может и не должен отвечать за взгляды и поступки своих взрослых», — подытожил он.

Огласка в Сети

Эту «новость» активно распространили российские пропагандистские СМИ, которые обвинили Украину, что русскоязычные здесь являются якобы «людьми второго сорта». Так, коллега Соловьева, пропагандистка Юлия Витязева пригрозила украинцам «сидеть до весны без света».

Блогер и волонтер Сергей Стерненко обратил внимание, что трехмиллионный Telegram-канал «Труха» также распространил российское ИПСО о Николае.

В конце концов пост «Труха» удалила, но вопрос относительно информационной гигиены у украинских пабликов остался.

Почему украинцы так быстро «повелись» на фейк

Можем предположить, что украинцы в этот фейк легко поверили, потому что недавно произошел случай с русскоязычным ребенком в Киевской области: в садике в Белой Церкви учительница начала исправлять язык ребенка-переселенки, который говорил на русском, после того, как ему сделала замечание одна из мам.

Ирина Савченко-Киселева рассказала, что после того, как другая воспитательница стала помогать девочке с произношением украинских слов, другие дети вокруг начали автоматически повторять правильные варианты. Ее сын перестал приносить домой русизмы, а последнее слово «да» полностью исчезло из его речи к началу осени. Потому буллинга в своей инициативе она не видит.

Здесь мнение пользователей разделилось. Одни полностью на стороне активистки.

Другие все же видят в этом травлю ребенка.

Стоит отметить, что на сторону Ирины стала Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская.

Языковая омбудсменко подчеркнула, что «защита права ребенка на получение образования в дошкольном коммунальном учреждении на государственном языке является вполне законным, обоснованным и необходимым требованием».

Кроме того, она осудила кампанию травли Ирины Савченко-Киселевой в соцсетях из-за позиции относительно украинского языка в учреждениях дошкольного образования.

Напомним, что блоггер Елена Мандзюк попала в скандал, когда заявила, что ее дети «могут и отпи***ть ребенка, который говорит на языке террористов».