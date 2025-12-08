- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2111
- Время на прочтение
- 2 мин
График отключения света 9 декабря: когда в Киеве и в других областях не будет электроэнергии
В Украине продлевают вводить графики отключения света.
Из-за длительных обстрелов и массированных атак российских войск на энергетическую инфраструктуру Украины, в ряде регионов продолжают применяться графики стабилизационных отключений электроэнергии на 9 декабря.
Об этом сообщает ДТЭК.
Графики отключения света в Киеве
Графики отключения света в Киевской области
График отключения света в Одесской области
График отключения света в Днепропетровской области
График отключения света во Львовской области
График отключения света в Ровенской области
Обестоки состоятся по следующему графику:
подчерк 1.1. 10:00–14:00
подчерк 1.2. 10:00–14:00
подчерк 2.1. 10:00–14:00
подчерк 2.2. 14:00–18:00
подчерк 3.1. 14:00–18:00
подчерк 3.2. 15:00–19:00
подчерк 4.1. 18:00–22:00
подчерк 4.2. 18:00–22:00
подчерк 5.1. 08:00-10:00, 19:00-22:00
подчерк 5.2. 08:00-10:00
подчерк 6.1. 08:00-10:00
подчерк 6.2. 14:00–17:00
График отключения света в Закарпатской области
График отключения света в Ивано-Франковской области
«Прикарпатьеоблэнерго» обнародовало график плановых отключений электроэнергии в Ивано-Франковске на вторник, 9 декабря.
Очередь 1.1: 17:00-20:30 (3 часа 30 минут)
Очередь 1.2: 10:00-13:30 (3 часа 30 минут)
Очередь 2.1: 13:30-17:00 (3 часа 30 минут)
Очередь 2.2: 13:30-17:00 (3 часа 30 минут)
Очередь 3.1: 15:00-17:00 (2 часа)
Очередь 3.2: 17:00-20:30 (3 часа 30 минут)
Очередь 4.1: 13:30-17:00 (3 часа 30 минут)
Очередь 4.2: 10:00-13:30 (3 часа 30 минут)
Очередь 5.1: 10:00-13:30 (3 часа 30 минут) и 20:30-22:00 (1 час 30 минут)
Очередь 5.2: 8:00-10:00 (2 часа) и 20:30-22:00 (1 час 30 минут)
Очередь 6.1: 8:00-10:00 (2 часа) и 17:00-20:30 (3 часа 30 минут)
Очередь 6.2: 8:00-10:00 (2 часа) и 20:30-22:00 (1 час 30 минут).
График отключения света в Тернопольской области
График отключения света в Хмельницкой области
Графики отключения света в Черниговской области
График отключения света в Черкасской области
Часы без электроснабжения:
09:00–10:00 4 очередь
10:00–11:00 2 и 5 очереди
11:00–12:00 2 и 5 очереди
12:00–13:00 3 и 6 очереди
13:00–14:00 3 и 6 очереди
14:00–15:00 4 и 1 очереди
15:00–16:00 4 и 1 очереди
16:00–17:00 5 и 2 очереди
17:00–18:00 5 и 2 очереди
18:00–19:00 6 и 3 очереди
График отключения света в Черновицкой области
График отключения света в Винницкой области
График отключения света в Запорожской области
Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подчеркам) (с учетом 30 минут на переключение):
1.1: 00:00 — 01:30, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
1.2: 00:00 — 00:30, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
2.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30
2.2: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
3.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
3.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
4.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
4.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
5.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
5.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
6.1: 04:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
6.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 22:30.
Также с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП) в полном объеме (5 очередей).
График отключения света в Харьковской области
1.1 — 00:00-01:30, 06:00-08:00, 12:00-14:00, 15:30-17:00, 19:00-22:30;
1.2 — 00:00-01:30, 05:00-08:00, 12:00-14:00, 15:30-17:00, 19:00-22:30;
2.1 — 00:00-01:30, 12:00-14:00, 15:30-17:00, 19:00-22:30;
2.2 — 00:00-01:30, 08:30-14:00, 15:30-17:00, 19:00-22:30;
3.1 — 01:30-05:00, 08:30-15:30, 19:00-20:00, 22:30-24:00;
3.2 — 00:00-05:00, 08:30-12:00, 14:00-15:30, 17:00-20:00, 22:30-24:00;
4.1 — 01:30-05:00, 08:30-12:00, 14:00-15:30, 17:00-19:00, 22:30-24:00;
4.2 — 01:30-05:00, 08:30-12:00, 14:00-15:30, 17:00-19:00, 20:00-24:00;
5.1 — 05:00-12:00, 14:00-19:00;
5.2 — 05:00-12:00, 14:00-19:00;
6.1 — 05:00-08:00, 12:00-19:00;
6.2 — 05:00-08:00, 12:00-19:00.
График отключения света в Полтавской области
Напомним, сегодня вечером в Сумах раздалась серия мощных взрывов.
Сообщалось, что по Сумам ударили более 10 дронов за полчаса. Город обесточен после массированной атаки на энергетику.