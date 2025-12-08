ТСН в социальных сетях

График отключения света 9 декабря: когда в Киеве и в других областях не будет электроэнергии

В Украине продлевают вводить графики отключения света.

Руслана Сивак
Отключение света

Отключение света / © ТСН.ua

Из-за длительных обстрелов и массированных атак российских войск на энергетическую инфраструктуру Украины, в ряде регионов продолжают применяться графики стабилизационных отключений электроэнергии на 9 декабря.

Об этом сообщает ДТЭК.

Графики отключения света в Киеве

Графики отключения света в Киеве / © ДТЕК

Графики отключения света в Киеве / © ДТЕК

Графики отключения света в Киеве / © ДТЕК

Графики отключения света в Киеве / © ДТЕК

Графики отключения света в Киевской области

График отключения на Киевщине 9 декабря / © ДТЕК

График отключения на Киевщине 9 декабря / © ДТЕК

График отключения на Киевщине 9 декабря / © ДТЕК

График отключения на Киевщине 9 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Одесской области

График отключения света на Одещине 9 декабря / © ДТЕК

График отключения света на Одещине 9 декабря / © ДТЕК

График отключения света на Одещине 9 декабря / © ДТЕК

График отключения света на Одещине 9 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света на Днепропетровщине 9 декабря / © ДТЕК

График отключения света на Днепропетровщине 9 декабря / © ДТЕК

График отключения света на Днепропетровщине 9 декабря. / © ДТЕК

График отключения света на Днепропетровщине 9 декабря. / © ДТЕК

График отключения света во Львовской области

График отключения света во Львове на 9 декабря

График отключения света во Львове на 9 декабря

График отключения света в Ровенской области

Обестоки состоятся по следующему графику:

  • подчерк 1.1. 10:00–14:00

  • подчерк 1.2. 10:00–14:00

  • подчерк 2.1. 10:00–14:00

  • подчерк 2.2. 14:00–18:00

  • подчерк 3.1. 14:00–18:00

  • подчерк 3.2. 15:00–19:00

  • подчерк 4.1. 18:00–22:00

  • подчерк 4.2. 18:00–22:00

  • подчерк 5.1. 08:00-10:00, 19:00-22:00

  • подчерк 5.2. 08:00-10:00

  • подчерк 6.1. 08:00-10:00

  • подчерк 6.2. 14:00–17:00

График отключения света в Закарпатской области

График отключения света в Закарпатской области. Фото: местное облэнерго.

График отключения света в Закарпатской области. Фото: местное облэнерго.

График отключения света в Ивано-Франковской области

«Прикарпатьеоблэнерго» обнародовало график плановых отключений электроэнергии в Ивано-Франковске на вторник, 9 декабря.

Очередь 1.1: 17:00-20:30 (3 часа 30 минут)

Очередь 1.2: 10:00-13:30 (3 часа 30 минут)

Очередь 2.1: 13:30-17:00 (3 часа 30 минут)

Очередь 2.2: 13:30-17:00 (3 часа 30 минут)

Очередь 3.1: 15:00-17:00 (2 часа)

Очередь 3.2: 17:00-20:30 (3 часа 30 минут)

Очередь 4.1: 13:30-17:00 (3 часа 30 минут)

Очередь 4.2: 10:00-13:30 (3 часа 30 минут)

Очередь 5.1: 10:00-13:30 (3 часа 30 минут) и 20:30-22:00 (1 час 30 минут)

Очередь 5.2: 8:00-10:00 (2 часа) и 20:30-22:00 (1 час 30 минут)

Очередь 6.1: 8:00-10:00 (2 часа) и 17:00-20:30 (3 часа 30 минут)

Очередь 6.2: 8:00-10:00 (2 часа) и 20:30-22:00 (1 час 30 минут).

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света в Хмельницкой области

График отключения света в Хмельницкой области.

График отключения света в Хмельницкой области.

Графики отключения света в Черниговской области

Графики отключения в Черниговской области.

Графики отключения в Черниговской области.

График отключения света в Черкасской области

Часы без электроснабжения:

  • 09:00–10:00 4 очередь

  • 10:00–11:00 2 и 5 очереди

  • 11:00–12:00 2 и 5 очереди

  • 12:00–13:00 3 и 6 очереди

  • 13:00–14:00 3 и 6 очереди

  • 14:00–15:00 4 и 1 очереди

  • 15:00–16:00 4 и 1 очереди

  • 16:00–17:00 5 и 2 очереди

  • 17:00–18:00 5 и 2 очереди

  • 18:00–19:00 6 и 3 очереди

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Черновицкой области на 9 декабря

График отключения света в Черновицкой области на 9 декабря

График отключения света в Винницкой области

График отключения света в Виннице с 8 по 14 декабря. Фото: Винницаоблэнерго

График отключения света в Виннице с 8 по 14 декабря. Фото: Винницаоблэнерго

График отключения света в Запорожской области

Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подчеркам) (с учетом 30 минут на переключение):

  • 1.1: 00:00 — 01:30, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

  • 1.2: 00:00 — 00:30, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

  • 2.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30

  • 2.2: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

  • 3.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

  • 3.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

  • 4.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

  • 4.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

  • 5.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

  • 5.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

  • 6.1: 04:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

  • 6.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 22:30.

Также с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП) в полном объеме (5 очередей).

График отключения света в Харьковской области

  • 1.1 — 00:00-01:30, 06:00-08:00, 12:00-14:00, 15:30-17:00, 19:00-22:30;

  • 1.2 — 00:00-01:30, 05:00-08:00, 12:00-14:00, 15:30-17:00, 19:00-22:30;

  • 2.1 — 00:00-01:30, 12:00-14:00, 15:30-17:00, 19:00-22:30;

  • 2.2 — 00:00-01:30, 08:30-14:00, 15:30-17:00, 19:00-22:30;

  • 3.1 — 01:30-05:00, 08:30-15:30, 19:00-20:00, 22:30-24:00;

  • 3.2 — 00:00-05:00, 08:30-12:00, 14:00-15:30, 17:00-20:00, 22:30-24:00;

  • 4.1 — 01:30-05:00, 08:30-12:00, 14:00-15:30, 17:00-19:00, 22:30-24:00;

  • 4.2 — 01:30-05:00, 08:30-12:00, 14:00-15:30, 17:00-19:00, 20:00-24:00;

  • 5.1 — 05:00-12:00, 14:00-19:00;

  • 5.2 — 05:00-12:00, 14:00-19:00;

  • 6.1 — 05:00-08:00, 12:00-19:00;

  • 6.2 — 05:00-08:00, 12:00-19:00.

График отключения света в Полтавской области

График отключения на Полтавщине

График отключения на Полтавщине

Напомним, сегодня вечером в Сумах раздалась серия мощных взрывов.

Сообщалось, что по Сумам ударили более 10 дронов за полчаса. Город обесточен после массированной атаки на энергетику.

