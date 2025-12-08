"Дуже інтенсивні переговори": у Зеленського назвали причину затримки з призначенням нового керівника ОП

Офіс президента України / © Getty Images

Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин прокоментував тривалу "паузу" у призначенні нового керівника Офісу президента після відставки Андрія Єрмака.

За його словами, затримка викликана необхідністю визначити майбутню роль керівника ОП, яка залежить від результатів інтенсивних переговорів зі США та іншими країнами.

Литвин пояснив, що ухвалення рішення щодо нового керівника ОП відкладено до завершення ключових перемовин:

"Пауза викликана тим, що одночасно йдуть ДУЖЕ інтенсивні переговори зі США та іншими країнами, і в залежності від їх результату буде вирішено, на чому зосередитися — чи варто голові Управління відігравати роль, більше схожу на роль Агентства національної безпеки, чи приділяти більше уваги внутрішній політиці," –заявив Дмитро Литвин.

Радник також закликав журналістів не поширювати неперевірені чутки, які виникають через цю затримку.

Раніше Президент Володимир Зеленський вперше публічно озвучив прізвища потенційних кандидатів, які розглядаються на цю посаду.

Нагадаємо, після відставки Андрія Єрмака крісло керівника Офісу Президента залишається вакантним. У суспільстві найбільше обговорюється кандидатура міністра цифрової трансформації Михайла Федорова серед ймовірних претендентів.