Мерц виступив проти передавання США заморожених активів РФ

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц / © Associated Press

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відкинув передавання США заморожених у Європейському Союзі російських активів, яке, за даними ЗМІ, обговорювалося під час мирних переговорів, що просуваються американським президентом Дональдом Трампом.

Про це повідомило Deutsche Welle з посиланням на агентство Reuters.

«Ці гроші мають піти Україні», — сказав Мерц. Він зазначив, що Києву потрібно допомогти пережити зиму та, ймовірно, надати фінансову підтримку на найближчі два-три роки. «Для цього нам потрібні кошти. Це внутрішньоєвропейське питання, і я не бачу жодної економічної можливості перевести задіяні нами кошти до США. І американський уряд це знає», — заявив канцлер.

За словами Мерца, деякі люди у США хочуть «набути певної економічної вигоди» від можливого врегулювання війни РФ проти України. «Це законно, але це не мета операції, яку ми спільно запустимо в Європі найближчими днями», — додав канцлер.

Мерц запланував терміновий візит до Бельгії

Раніше стало відомо, що канцлер ФРН відклав заплановану на 5 грудня поїздку до Норвегії, щоб зустрітися у цей день з прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером. Зустріч пройде у форматі приватної вечері, на ній також буде присутня очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Як повідомляє AFP із посиланням на джерела в німецькому уряді, темою термінової поїздки Мерца стане можливе використання частини заморожених російських активів для репараційного кредиту Україні, запропоноване Єврокомісією.

Зазначимо, Бельгія, на території якої зберігається більша частина (близько 189 мільярдів євро) блокованих коштів РФ, відкинула план Єврокомісії. Європейський центральний банк (ЄЦБ) його також не підтримав. Водночас Німеччина та більшість країн ЄС ідею схвалили. Влада ЄС сподівається, що домовленості про репараційний кредит для України вдасться досягти до кінця року.

Нагадаємо, США закликали Європу заблокувати виділення Україні «репараційного кредиту» з російських активів.