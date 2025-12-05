Колега загинула, а їй руку відновили: постраждала під час ракетного удару в Дніпрі звернулась до українців

Пані Любов / © ТСН

Реклама

Колеги зупинили масивну кровотечу, рятувальники спустили з п’ятого поверху, а медики зуміли «зібрати заново» розтрощену руку — це історія неймовірного порятунку жінки у Дніпрі, яка працювала в цеху з виробництва сумок.

1 грудня росіяни вдарили по будівлі балістичною ракетою. Колега, що була за сусіднім столом, загинула, як і ще троє людей.

Про зусилля десятків людей для порятунку життя поранена пані Любов розповіла кореспондентці ТСН Ользі Павловській.

Реклама

Врятували колеги

Коричнева сумочка, яку пані Любов майже закінчила збирати на робочому місці — це останнє, що вона бачила перед страшним вибухом.

«Сталося буквально за долі секунди. І даже не було зрозуміло, що провзошло, тому що був хлопок, а потім вивалилася у мене рука. І отак струя крові. Я зрозуміла, що я стікаю кровʼю», — каже пані Любов.

Від загибелі на місці її буквально врятували колеги, які підручними засобами зупиняли масивну кровотечу.

«Рятувальники — взагалі титани! Це неймовірні люди! Вони, коли зʼявилися, зразу команда стала. Вони знають, що робити, а прохід у нас був завалений, тому мені доводилося через вікно мене визволяти», — каже вона.

Реклама

Диво в операційній

Пані Любов зізнається, що вже думала, що руки не буде. Медики визнають, що шанси її врятувати були мізерні, проте їм це вдалося.

«Рука висіла на клаптику шкіри та залишився судинно-нервовий пучок. Була периферична пульсація, що дало змогу відновлювати цю руку. Зшивали шкіру та відновлювали цілісність кістки», — каже медик.

Найбільше пані Любов хвилювалася за колегу Світлану, з якою понад десять років працювала пліч-о-пліч. Вже у лікарні вона дізналася, що Світлана загинула.

«Вона добра, світла людина. Чоловік пішов на фронт, старша донька поїхала за границю, а молодший син сам. Добра! Світла! Молода! Це жахливо!», — каже Любов.

Реклама

Тоді четверо людей загинуло, майже півсотні дістали поранення. У лікарнях залишаються двадцять восьмеро, двоє людей — у критично тяжкому стані.

«Ще знаходяться в комі, але є невеличка позитивна динаміка, ми бачимо, що вітальні функції покращуються. Робимо все можливе, щоб всі люди вижили», - каже лікар.

Пані Любов вже на шляху до одужання. Після двогодинної операції та численних процедур пальці розтрощеної руки рухаються.

Вона мріє повернутися до улюбленої справи і дякує всім, хто її рятував. Пані Любов закликає усіх: «Закликаю учитися надавати першу допомогу!»

Реклама

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: МЕДИКИ ЗРОБИЛИ НЕМОЖЛИВЕ! Перші слова ВРЯТОВАНОЇ після УДАРУ БАЛІСТИКОЮ по Дніпру!