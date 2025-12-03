"Жити дуже хотілось": що кажуть потерпілі через ракетний удар по Дніпру

Наслідки атаки на Дніпро / © Владислав Гайваненко

Реклама

У лікарнях Дніпра залишаються 30 поранених унаслідок ракетного удару, який Росія завдала балістичною ракетою в понеділок уранці. 13 постраждалих перебувають у тяжкому стані, за життя трьох із них досі борються медики.

Кількість жертв атаки зросла: четверо людей загинули, а кількість потерпілих сягнула 45.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Реклама

Історії тих, хто вижив

Михайло, який у момент удару монтував сонячні панелі на даху, дивом вцілів.

“Жити дуже хотілось!”, - каже він.

Він розповів, що сонячні панелі прикрили його від більшості уламків, але рука після вибуху перестала рухатися. Чоловік надавав собі допомогу підручними засобами.

Щоб не втратити свідомість і зберегти кінцівку, Михайло рахував секунди, доки самотужки спускався вниз.

Реклама

Боротьба медиків

Майже пів сотні поранених, яких діставали колеги, рятувальники, медики та поліцейські, було доправлено до лікарень. Лише до однієї лікарні доправили 39 постраждалих. Тринадцятеро досі перебувають у реанімаціях, троє з них – у комі.

"Треба ще багато зробити, щоб вони вдихнули повітря самі. Поки стан вкрай важкий. І ампутації, є і дуже важкі черепно-мозкові травми, є, на жаль, і вибиті очі, є багато переломів”, - каже медик.

За добу медики перелили пацієнтам 14 літрів донорської крові, операції тривали безперестанку.

Порятунок з-під уламків

Пані Алла готувала обід у їдальні, коли пролунав вибух. Її син та донька дивом вціліли.

Реклама

"Я салат саме готувала. І тут вибух. І як блискавка оце все. І більше нічого. І я відчула лише, що ллється кров. А удару я навіть не відчула”, - каже вона.

Через небезпечну рану нейрохірурги одразу забрали її в операційну.

Пані Алла сподівається скоро повернутися до родини. Михайло ж вірить, що медикам вдасться відновити роботу руки, адже у нього великі волонтерські проєкти та новонароджена донька.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 11:00 новини 3 грудня. ГОЛОВНА ІНТРИГА В БРЮССЕЛІ! Прощання з легендою футболу