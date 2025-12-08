Жуткие зимние традиции Европы: кто такие йольские тролли и почему их боятся дети в Исландии

Йольские тролли / © ТСН

В Исландии с 12 декабря и до Рождества каждый день приходит один из 13 рождественских троллей – Yule Lads. Это не выдумки маркетологов, а часть древнего фольклора. По легенде, все они – дети троллихи Грилы, обитающей в горах, и долгобородого Леппалюди.

Когда тролли воровали детей, но со временем "перевоспитались" и стали приносить подарки. Теперь это веселый атрибут исландского Йоля – аналог Рождества.

Чем отличается каждый тролль

У каждого из 13 троллей – свой стиль баловства. Их имена дословно описывают их привычки:

Ложколиз ( Spoon-Licker ) – вылизывает ложки.

Горшкозазирник ( Pot-Scraper ) – доедает остатки из сковородок.

Свечококрад ( Candle-Stealer ) – обожает воровать свечи.

Колбасогрыз ( Sausage-Swiper ) – ворует копчености из кухни.

Двереплескатель ( Door-Slammer ) – пугает людей громкой дверью и т.д.

Полный список включает 13 таких ребят, каждый из которых имеет свой "день появления".

Как работает традиция

Дети ставят ботинки на подоконник – именно туда тролли кладут подарок или картошку. Если ребенок был вежливым – найдет что-то приятное. Если озорствовал – получит гнилой овощ.

С 12 по 24 декабря приходит новый тролль каждый вечер, а затем один за другим они снова уходят обратно в горы – до 6 января.

Как и Николай в Украине, йольские тролли оценивают поведение детей и оставляют что-то в обуви. Но в исландском варианте – целых 13 персонажей, каждый со своим характером.

Это часть того, как Исландия поддерживает живую мифологию, где интегрирован фольклор в современную жизнь.

