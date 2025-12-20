Євген Рибчинський породичався з Іриною Білик і розкрив причину відмови співпраці з нею

Євгеній Рибчинський та Ірина Білик

Український поет і композитор Євген Рибчинський несподівано розкрив родинні зв’язки зі співачкою Іриною Білик.

В інтерв’ю «Наодинці» Євген Рибчинський поділився, що свого часу артистку запросив стати хрещеною мамою Данила. Попри те, що хлопець уже дорослий і йому вже 22 роки, співачка досі підтримує з ним теплі стосунки й тішить сюрпризами.

«Це Данилова мама. Вони дуже симпатизують одному. Вона йому завжди подарунки дарує. Він дуже пишається, що в нього така хрещена», — поділився поет з Анною Севастьяновою.

Ірина Білик

Водночас Рибчинський зізнався, що їхня творча співпраця з кумою припинилася через неприємну ситуацію, пов’язану з авторством пісні. За словами композитора, свого часу Білик не вказала його авторство і запевнила, що це справа рук її менеджерів. Попри це, Рибчинський вирішив більше не пропонувати їй свої пісні.

«Вона свого часу сказала, що їй треба пісня гітарна і я написав „Седой старик“. Тоді вона ще співала російською мовою. Вона її співала. В черговий раз я заходжу на її ютуб, а там вказані слова й музика Ірини Білик, а насправді Євгена Рибчинського. Я сказав, що „при всій повазі, люблю й цілую…“. А вона мені: „Це мої менеджери, я ж не маю до того жодного відношення“. І я переклав її українською, але сам уже співаю. Я вже їй не пропонував», — додав поет.

Попри завершення професійної співпраці, родинні стосунки між Рибчинським та Білик збереглися. За словами композитора, вони й досі спілкуються та час від часу зустрічаються: «Ставлюся як до родички. Зустрічаємося. Коли у неї графік, який можна посунути, ми зустрічаємося в ресторанах і багато чого обговорюємо».

