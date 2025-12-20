ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
678
Час на прочитання
2 хв

Євген Рибчинський породичався з Іриною Білик і розкрив причину відмови співпраці з нею

Поет запросив зірку стати хрещеною мамою одного з синів.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Євгеній Рибчинський та Ірина Білик

Євгеній Рибчинський та Ірина Білик

Український поет і композитор Євген Рибчинський несподівано розкрив родинні зв’язки зі співачкою Іриною Білик.

В інтерв’ю «Наодинці» Євген Рибчинський поділився, що свого часу артистку запросив стати хрещеною мамою Данила. Попри те, що хлопець уже дорослий і йому вже 22 роки, співачка досі підтримує з ним теплі стосунки й тішить сюрпризами.

«Це Данилова мама. Вони дуже симпатизують одному. Вона йому завжди подарунки дарує. Він дуже пишається, що в нього така хрещена», — поділився поет з Анною Севастьяновою.

Ірина Білик

Ірина Білик

Водночас Рибчинський зізнався, що їхня творча співпраця з кумою припинилася через неприємну ситуацію, пов’язану з авторством пісні. За словами композитора, свого часу Білик не вказала його авторство і запевнила, що це справа рук її менеджерів. Попри це, Рибчинський вирішив більше не пропонувати їй свої пісні.

«Вона свого часу сказала, що їй треба пісня гітарна і я написав „Седой старик“. Тоді вона ще співала російською мовою. Вона її співала. В черговий раз я заходжу на її ютуб, а там вказані слова й музика Ірини Білик, а насправді Євгена Рибчинського. Я сказав, що „при всій повазі, люблю й цілую…“. А вона мені: „Це мої менеджери, я ж не маю до того жодного відношення“. І я переклав її українською, але сам уже співаю. Я вже їй не пропонував», — додав поет.

Попри завершення професійної співпраці, родинні стосунки між Рибчинським та Білик збереглися. За словами композитора, вони й досі спілкуються та час від часу зустрічаються: «Ставлюся як до родички. Зустрічаємося. Коли у неї графік, який можна посунути, ми зустрічаємося в ресторанах і багато чого обговорюємо».

▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися за цим посиланням: Євген РИБЧИНСЬКИЙ: онкологія, поїздки на розбірки з Єрмаком та куди втік МАЛІНІН

Нагадаємо, нещодавно Євген Рибчинський розповів про чотирьох синів і де вони живуть під час війни.

Дата публікації
Кількість переглядів
678
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie