ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
44
Час на прочитання
1 хв

Ахтем Сеітаблаєв замилував рідкісною зустріччю з донькою та онукою в Бельгії

Режисер показав, як проводить час із рідними.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Ахтем Сеітаблаєв

Ахтем Сеітаблаєв / © instagram.com/seitablaiev

Відомий український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв вперше за тривалий час зустрівся зі старшою донькою та онукою.

Радісними новинами знаменитість поділився в Instagram. Сімейна зустріч відбулася в Бельгії, де нині живе Назли з чоловіком та донькою. Ахтем Сеітаблаєв вже й встиг опублікувати серію світлин.

На одному з кадрів режисер зазнімкувався з донькою. На інших знімках засвітилась маленька онука знаменитості. Сімейство влаштувало імпровізований фотосет, коли прогулювалося на подвір'ї.

Ахтем Сеітаблаєв з донькою та онукою / © instagram.com/akhtemseit

Ахтем Сеітаблаєв з донькою та онукою / © instagram.com/akhtemseit

Також Ахтем Сеітаблаєв показав, як налагоджував контакт з онукою. Судячи зі знімків, маленька дівчинка була неабияк рада побачити дідуся та залюбки гралась із ним. Тим часом сам режисер зазначив, що це для нього безцінні моменти, які він проводить із сім'єю.

"Хвилини щастя з донькою та онукою", - поділився режисер.

Ахтем Сеітаблаєв з донькою та онукою / © instagram.com/akhtemseit

Ахтем Сеітаблаєв з донькою та онукою / © instagram.com/akhtemseit

Зазначимо, Ахтем Сеітаблаєв – батько трьох дітей. У першому шлюбі в нього народилась донька Назли та син Селім. Від другої дружини режисер виховує доньку Сафіє. Тривалий час Сеітаблаєв не спілкувався з нею, але нещодавно повідомив про їхнє примирення.

Дата публікації
Кількість переглядів
44
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie