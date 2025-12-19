- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 44
- Час на прочитання
- 1 хв
Ахтем Сеітаблаєв замилував рідкісною зустріччю з донькою та онукою в Бельгії
Режисер показав, як проводить час із рідними.
Відомий український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв вперше за тривалий час зустрівся зі старшою донькою та онукою.
Радісними новинами знаменитість поділився в Instagram. Сімейна зустріч відбулася в Бельгії, де нині живе Назли з чоловіком та донькою. Ахтем Сеітаблаєв вже й встиг опублікувати серію світлин.
На одному з кадрів режисер зазнімкувався з донькою. На інших знімках засвітилась маленька онука знаменитості. Сімейство влаштувало імпровізований фотосет, коли прогулювалося на подвір'ї.
Також Ахтем Сеітаблаєв показав, як налагоджував контакт з онукою. Судячи зі знімків, маленька дівчинка була неабияк рада побачити дідуся та залюбки гралась із ним. Тим часом сам режисер зазначив, що це для нього безцінні моменти, які він проводить із сім'єю.
"Хвилини щастя з донькою та онукою", - поділився режисер.
Зазначимо, Ахтем Сеітаблаєв – батько трьох дітей. У першому шлюбі в нього народилась донька Назли та син Селім. Від другої дружини режисер виховує доньку Сафіє. Тривалий час Сеітаблаєв не спілкувався з нею, але нещодавно повідомив про їхнє примирення.