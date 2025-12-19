Ахтем Сеітаблаєв замилував рідкісною зустріччю з донькою та онукою в Бельгії

Ахтем Сеітаблаєв / © instagram.com/seitablaiev

Відомий український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв вперше за тривалий час зустрівся зі старшою донькою та онукою.

Радісними новинами знаменитість поділився в Instagram. Сімейна зустріч відбулася в Бельгії, де нині живе Назли з чоловіком та донькою. Ахтем Сеітаблаєв вже й встиг опублікувати серію світлин.

На одному з кадрів режисер зазнімкувався з донькою. На інших знімках засвітилась маленька онука знаменитості. Сімейство влаштувало імпровізований фотосет, коли прогулювалося на подвір'ї.

Ахтем Сеітаблаєв з донькою та онукою / © instagram.com/akhtemseit

Також Ахтем Сеітаблаєв показав, як налагоджував контакт з онукою. Судячи зі знімків, маленька дівчинка була неабияк рада побачити дідуся та залюбки гралась із ним. Тим часом сам режисер зазначив, що це для нього безцінні моменти, які він проводить із сім'єю.

"Хвилини щастя з донькою та онукою", - поділився режисер.

Ахтем Сеітаблаєв з донькою та онукою / © instagram.com/akhtemseit

Зазначимо, Ахтем Сеітаблаєв – батько трьох дітей. У першому шлюбі в нього народилась донька Назли та син Селім. Від другої дружини режисер виховує доньку Сафіє. Тривалий час Сеітаблаєв не спілкувався з нею, але нещодавно повідомив про їхнє примирення.