Олена Тополя відповіла ексбойфренду Лисиці за уїдливий коментар про її розлучення: "Можу зрозуміти"

Вадим Лисиця та Олена і Тарас Тополі

Українська співачка Олена Тополя вперше публічно прокоментувала уїдливу заяву свого колишнього обранця, продюсера та композитора Вадима Лисиці, яка з’явилася в мережі після новини про її розлучення з фронтменом гурту «Антитіла» Тарасом Тополею.

Так, після оголошення про розлучення Олени та Тараса Тополі продюсер опублікував лаконічний різкий допис, у якому, не називаючи імен, натякнув на нещирість пари. Згодом повідомлення було видалене, а сам продюсер тему більше не коментував: «Гріти реліз пісні за рахунок покинутих трьох дітей — це новий рівень цинізму. Прямо фу».

Артистка зізналася, що не читала скандальний допис особисто, однак швидко зрозуміла, про що йдеться. За словами Олени, вони з Лисицею не спілкуються і не планують повертатися до обговорення минулого. Водночас вона наголосила, що здатна зрозуміти його емоції.

«Я не читала, але згадала та зрозуміла про що мова… Ми на цю тему не спілкувалися і не будемо спілкуватися. Якщо він щось таке написав, я можу його зрозуміти. Тому що все ж таки в нас було не дуже красиве наше розставання. Та і воно в певній мірі було дуже емоційним. Все одно, як не крути, ми дуже багато чого зробили разом. Це і досі живе. І пісні, і цей розвиток, який в нас обох відбувся… Це досвід прекрасний. Я дуже вдячна всім людям, які були і є в моєму житті…» — розповіла Олена в інтерв’ю blik.ua.

Олена і Тарас Тополі / © instagram.com/alyoshasinger

Олена також різко висловилася про реакцію соцмереж і блогерів, які, за її словами, роздмухують все на порожньому місці. І це при тому, що колишнє подружжя не давало жодних офіційних коментарів на тему причин розриву шлюбу. Артистка переконана, що мудрі люди не витрачають енергію на такі теми.

«Ті, хто нерозумний і немудрий будуть все це розтягувати, розмазувати. Ну нехай цим займаються. Не хочу в це взагалі влазити. Не те, що мені неприємно, чи приємно. Я вважаю це пустодзвоном. Це як від якоїсь важливої події відволікати увагу. Точно знаю, що ті, хто дійсно знають мене, моє життя — ніхто ніколи такого б не сказав. І проти Тараса, і проти мене», — підкреслила зірка.

Зазначимо, на початку грудня Олена та Тарас Тополя приголомшили шанувальників новиною про розрив. Подружжя заявило, що вирішило рухатися далі окремо, та вже подало заяву до суду на офіційне розлучення. Проте вони продовжують виховувати трьох дітей спільно. А нещодавно Олена Тополя заговорила про поїздку з нащадками й ексчоловіком на зимовий відпочинок.