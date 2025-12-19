Рибчинський позбувся прибуткових бізнесів і чесно зізнався, за що живе під час війни

Євген Рибчинський / © facebook.com/ERibchinskiy

Український поет і композитор Євген Рибчинський, який раніше зізнався в серйозному діагнозі, відверто розповів, як змінилося його життя та фінансові джерела під час повномасштабної війни.

У 1990-х роках Рибчинський мав низку успішних медійних проєктів — радіостанції, журнали та видавництва. Утім, із часом він ухвалив рішення відмовитися від цього напряму. За словами поета, радіостанції він продав, а видавничий бізнес остаточно закрив. В інтерв’ю «Наодинці» він пояснив, що цьому сприяло втрата особистого інтересу та занепад галузі.

«Радіостанції я продав, видавничий бізнес я закрив. Сьогодні паперові видання нікого не цікавлять. Є якісь інтернет-видання, до яких я причетний, і в одному навіть моя перша дружина є головним редактором. Нема політичного процесу, тому навіть новини, які виходять, вони мене не цікавлять. Бо всі скандали, вони нас віддаляють від перемоги, а не наближають. І роздмухувати оце вогнище не в моїх особистих інтересах. До ЗМІ ставлюся як до бізнесу, взагалі нецікаво. Закрити неможливо, дуже великі гроші вкладені. Продати неможливо, бо нема політичного процесу, це нікого не цікавить», — поділився митець у розмові з Анною Севастьяновою.

Говорячи про свої нинішні доходи, Євген Рибчинський зазначає, що продовжує заробляти творчістю. Він пише, виступає та отримує гонорари. Окрім того, поет є розпорядником авторських прав свого батька — легендарного Юрія Рибчинського. Суми гонорарів родини Рибчинський не став розкривати, але говорить, що не веде розкішного способу життя. Також зірка розповів, що має фінансові відносини з представниками шоуізнесу, які працюють за лаштунками артистів. У свій час він інвестував у їхні проєкти, а нині отримує відсотки.

«Я пишу, виступаю, мені за це платять. По-друге, я є розпорядником авторських прав свого батька, а там три тисячі творів. І там теж пристойні суми, за які спокійно можна жити, заправляти хорошим бензином машину і їсти з базара. Чорну ікру не їмо, але прекрасно живемо. Ресторанчик? Ні, немає. Пекарня? Ні, немає. В шоубізнесі у мене є ті, хто на мене продовжують працювати, але я не озвучую ці імена, тому що вони представляють із себе абсолютно автономних постатей. Вони платять, і я отримую свої дивиденди. Це не завжди артисти. Це ті, хто стоять за артистами, називаємо їх продюсерами. Їм треба було на проєкти гроші, я у свій час вкладав. Назвати це бізнесом? Ні. Вони не повертають, вони платять відсоток», — заявив Євген.

