Могилевська різко відповіла на закиди про всиновлення дітей і "нерідну маму"

Українська співачка Наталія Могилевська емоційно відреагувала на критику щодо її материнства.

Так, днями артистка поділилася в Instagram особистою історією з життя родини. Могилевська зізналася, що між нею та донькою Сонею нещодавно сталася непроста ситуація, після якої їй довелося просити вибачення. Подробиць вона не розкривала, однак наголосила, що не боїться визнавати власні помилки й вважає це важливою частиною виховання.

Співачка також поділилася власним підходом до роботи з емоціями дитини. За її словами, вона навчає доньку безпечно проживати злість — через активні рухи, стрибки чи навіть «випуск пари» на подушку. Могилевська переконана, що так дитина вчиться розуміти себе й бачить, що мама теж може помилятися.

Втім, у коментарях допис сприйняли неоднозначно. Поряд зі словами підтримки з’явилися й зауваження, які не оминули Могилевську. Деякі користувачі нагадали, що вона є названою мамою, і поставили під сумнів глибину її зв’язку з дитиною.

«Ви чудова мама, але нерідна. Вона вже у віці, де обирає. Доросла донька вже мислить. Виросте — подякує, але ви нерідна», — написали під дописом.

Артистка не залишила цей коментар без відповіді та досить жорстко відреагувала на схожі закиди. У своїй відповіді Могилевська наголосила: кровний зв’язок не є єдиною умовою для справжньої любові.

«Чоловік або подруга теж із вами не однієї крові, але люблять вас усе життя, якщо є щира любов і повага», — заявила співачка.

