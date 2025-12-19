ТСН у соціальних мережах

У березні 2026 року пенсії зростуть: хто отримуватиме більше

Мінімальне підвищення складе 100 гривень, а максимальне — 1 500 гривень.

Анастасія Павленко
Пенсії зростуть

Пенсії зростуть / © ТСН.ua

Кабмін прийняв рішення щодо чергової індексації пенсій, яка охопить більшість українських пенсіонерів. Підвищення заплановане на 1 березня 2026 року, а розмір виплат буде збільшено в середньому на 11,5%.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну.

Однак остаточний розмір індексації стане відомим лише у лютому 2026-го, коли з’являться статистичні дані.

Попередньо середній розмір пенсії після індексації становитиме близько 6 345 гривень, тоді як нині він дорівнює 5 789 гривень. Мінімальне підвищення складе 100 гривень, а максимальне — 1 500 гривень.

Перерахунок торкнеться пенсій, призначених за законами України про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, державну службу, наукову діяльність, а також військових і постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Окремо підвищать мінімальні виплати для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Раніше повідомлялося, що 2026 року деякі українські пенсіонери можуть зіткнутися з обмеженням розміру щомісячних виплат. Це стосуватиметься лише тих, чия пенсія перевищує встановлений законом максимальний ліміт.

