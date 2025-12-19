Які країни блокують вступ України до НАТО: Рютте розповів

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте / © Associated Press

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав держави, які стають на заваді євроатлантичній інтеграції України. Попри декларації про «незворотний шлях», консенсусу в Альянсі немає через позицію США та двох європейських країн.

Про це Рютте сказав на спільній пресконференції з міністром оборони Польщі Владиславом Косіняк-Камишем, яку транслював канал Sky News.

Очільник Альянсу зазначив, що для ухвалення рішення про вступ до НАТО потрібна повна згода всіх країн-членів, однак наразі такого консенсусу немає.

Серед держав, які поки не готові підтримати це рішення, Рютте назвав Угорщину, Словаччину та США, не виключивши, що перелік може бути ширшим. За словами генсека, саме ця обставина створює реальну перешкоду для одностайного голосування, навіть з урахуванням домовленостей, досягнутих на Вашингтонському саміті 2024 року.

У зв’язку з тим, що швидке приєднання України до Альянсу наразі проблематичне, в НАТО опрацьовують альтернативний підхід до гарантування її безпеки після завершення війни. Рютте описав концепцію «трьох рівнів» захисту:

першим має стати здатність України самостійно стримувати потенційну агресію;

другим — підтримка з боку групи європейських держав і Канади, готових до прямої військової та політичної допомоги, де ключову роль відіграють Велика Британія та Франція;

третім рівнем передбачається опора на ресурси США та їхні політичні зобов’язання.

Наразі союзники продовжують консультації щодо остаточної конфігурації цього «колективного пакета гарантій», мета якого — зробити будь-яку нову агресію Росії або неможливою, або надзвичайно дорогою для Москви.

До слова, напередодні президент України Володимир Зеленський розповів, що ще до початку великої війни отримав від тодішнього президента США Джо Байдена пряму відмову щодо членства держави в НАТО. Попри те, що Київ розглядав Альянс як єдину реальну гарантію безпеки, американський лідер під час перших розмов чітко заявив, що Україна не буде у блоці.

Зауважимо, Зеленський підтвердив отримання проєкту безпекових гарантій від США, наголосивши на необхідності включення пункту, аналогічного 5-й статті НАТО. Київ готує свої пропозиції до документа, який має бути юридично зобов’язальним та чітко визначати механізм реагування на повторну агресію РФ.