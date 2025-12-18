Гарантії безпеки для України: Зеленський сказав, який пункт тримають у секреті

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський повідомив про переговори зі США щодо гарантій безпеки. Київ отримав проєкт документа і планує передати Вашингтону свої пропозиції щодо його змісту найближчими днями.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у відповідь на питання журналістів.

«Гарантії мають включати пункт подібний до п’ятої статті НАТО, а також містити чітке розуміння того, як партнери реагуватимуть у разі повторної агресії Росії. Деталі щодо озброєння сторони домовилися поки не розкривати публічно — до фіналізації відповідного документа», — сказав він.

Реклама

Коментуючи так звану «останню версію мирного плану РФ», президент зазначив, що узгодженої версії наразі не існує. За його даними, США обговорюють певні пропозиції і з Україною, і з Росією, однак фінального погодженого документа немає.

Нагадаємо, «коаліція охочих» напрацювала гарантії безпеки, які вона має надати Україні після закінчення війни.

Зокрема, Європа та США зобов’язуються підтримувати українську армію, яка у мирний час має залишатися на рівні до 800 тисяч військових, щоб мати можливість захистити територію України. Крім того, у межах «коаліції рішучих» Європа за підтримки США планує створити «Багатонаціональні сили України» для відновлення ЗСУ, захисту неба та безпеки у морі, з можливими діями на території України. Також план гарантій безпеки передбачає, створення механізму контролю припинення вогню, моніторинг має очолити США. Йдеться про попередження атак, фіксацію порушень і реагування на них.

Дональд Трамп заявив на брифінгу у Білому домі, що Сполучені Штати готові надати Україні гарантії безпеки, оскільки це ключовий фактор для успішної реалізації мирної угоди.

Реклама

Водночас американський лідер висловив думку, що нинішня пропозиція угоди не знаходить повної підтримки з боку Володимира Зеленського.

У відповідь Зеленський не виключив, що війна може завершитися наступного року. Однак наголосив, що держава повинна мати значні запаси озброєння на складах як гарантію безпеки на майбутнє.

ДОВІДКА: Стаття 5 Північноатлантичного договору — це ключовий принцип колективної оборони НАТО: збройний напад на одного члена Альянсу розглядається як напад на всіх. Це зобов’язує кожну країну-члена надати допомогу, включно із застосуванням збройної сили, якщо це вважатиметься за необхідне, для відновлення безпеки, хоча конкретні дії визначаються кожною державою.