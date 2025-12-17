Гарантії безпеки для України: NYP дізнався про два секретні документи

Зеленський проводить переговори з ключовими лідерами / © Associated Press

Сполучені Штати та лідери Європи розробили проєкти двох документів, які повинні окреслити підтримку України після можливого досягнення домовленостей про припинення бойових дій.

Про це пише The New York Times із посиланням на американських та європейських посадовців.

Перший документ окреслює основні принципи зобов’язань партнерів перед Україною. Американські посадовці та європейські дипломати відзначають, що за своєю суттю ці гарантії нагадують статтю 5 НАТО, але формально не є її аналогом.

Другий документ є оперативним і детально описує взаємодії між ЗСУ і військовими структурами країн Європи й США. Там визначені механізми реагування на можливі порушення перемир’я і сценарії дій при нових спробах Росії захопити українські території.

Жоден із документів ще не опублікували. За словами одного з американських чиновників, оперативний розділ «дуже конкретний» і має багато інструкцій, спрямованих на запобігання повторного вторгнення, якщо воно все ж відбудеться, та на покарання Росії.

«Однак перспектива перемир’я залишається невизначеною, оскільки невідомо, чи погодиться Росія на ці умови», — зазначають журналісти.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що зараз обговорюють три документи.

«Ми обговорюємо не тільки двадцятипунктний мирний план, а також відновлення України, це економічний план для України, і також гарантії безпеки — це безпека для України після закінчення цього цієї війни або після моменту припинення вогню».

Він наголосив, що сьогодні Україна прагне отримати гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки і Європи. Це мають бути двосторонні гарантії безпеки між Україною та США за аналогією зі статтею 5 НАТО, і гарантії безпеки від європейських колег, а також інших країн — Канади і Японії.

Процес мирних переговорів триває вже майже місяць від часу, коли 20 листопада стало відомо про новий так званий «мирний план Трампа на 28 пунктів».

Документ містив невигідні Україні пункти, і від того часу відбуваються постійні переговори між Україною, європейськими партнерами, США та Росією щодо узгодження документа.

Головна неприйнятна для України річ у плані — це те, що Україну можуть змусити вивести війська і віддати Росії території Донецької області, які Москва не змогла завоювати. Київ принципово проти такої можливості.