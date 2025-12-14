Мирна угода для України: американський конгресмен згадав про Гітлера

Переговори про мир в Україні / © ТСН.ua

Спроби адміністрації президента США Дональда Трампа змусити Україну відмовитися від частини своєї території заради миру з Росією нагадують «умиротворення» Гітлера перед Другою світовою війною.

На цьому наголосив член Палати представників США, республіканець від штату Небраска Дон Бейкон у своєму дописі у Facebook.

«Змушувати Україну віддавати більше своєї території заради миру з Росією — це не крок у стилі Рейгана, а крок у стилі Чемберлена. Чемберлен зробив те саме з Чехословаччиною, домовляючись із Гітлером», — написав він.

Американський конгресмен зазначив, що репутація Чемберлена, який намагався «умиротворити» Гітлера, віддавши йому території Чехословаччини у 1938 році, «назавжди залишиться заплямованою».

Свій коментар Дон Бейкон залишив у репості публікації у виданні Roll Call, де його позиція щодо України описана більш розлого.

У цій статті цитують твердження політика про те, що заявлена Дональдом Трампом мета змусити Україну передати Росії свій західний Донбас у рамках угоди про припинення війни відображає 1938 рік не лише пропозицією землі за нібито мирний союз, але й тим, що Україна має там власні критично важливі оборонні укріплення.

«Просто віддати це росіянам було б жахливо. Хто б міг подумати, що республіканець [Дональд Трамп] заохочуватиме країну, в яку вторглися, надавати Росії більше земель для укладення миру? І це не гарантує миру. Через рік чи два Росія може почати все спочатку», — зазначив конгресмен.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що пропозиції США щодо Донеччини, які фактично відображають позицію РФ, не відповідають інтересам України.

Дональд Трамп під час спілкування з журналістами висловив переконання, що мирна угода щодо України, яку просувають Сполучені Штати Америки, могла б спрацювати.