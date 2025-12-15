Головні книжки 2025 року: що читали українці

Головні книжки 2025 року

Смм-менеджерка та райтерка видавництва Vivat Марина Краснобока зібрала топ головних книжок 2025 року, які дивували, захоплювали та підкорювали читачів.

Алі Гейзелвуд «Наречена» (Видавництво Vivat)

Всесвітньо відома авторка STEM романів раптово змінила тематику. Від жінок у науці до палкої історії про вампірів та перевертнів. Роман «Наречена» одразу став сенсацією та зробив справжній прорив відеооглядів у BookTok.

Мізері — дочка найвпливовішого Вампіра. Він прагне укласти мирний союз із ворожим кланом Вовків. Мізері — ідеальний інструмент для здійснення задуму, адже вона може вийти заміж за ватажка перевертнів Лоу. Але що станеться, якщо кожен побачить у цьому шлюбі власні інтереси? Наміри та бажання дівчини швидко набувають пристрасного характеру.

Гаряче роментезі плете сітку політичних інтриг, родинних проблем та моральної близькості. Головні герої опиняються у вирі випробувань та неочікуваних витівок, а троп «шлюб за домовленістю» набуває нових відтінків у паранормальному світі.

Мона Авад «Зайчик» (Видавництво «Жорж»)

Переможниця Премії книжкових блогерів 2025 року. Книга Мони Авад «Зайчик» збирала сотні неоднозначних відгуків: когось вона жахала, когось захоплювала, а для когось була навіть огидною. Але висновок очевидний — вона точно варта уваги!

Саманта навчається на престижній літературній магістратурі Ворренського університету, де весь семестр змушена терпіти товариство чотирьох самозакоханих багатих студенток. Вони ходять згуртованою зграєю та звуть одна одну «зайчиками». Одного разу дівчина отримує від них несподіване запрошення на таємничий вечірній Салон. Попри внутрішній опір і відданість своїй подрузі Аві, Саманта відчуває гіпнотичне тяжіння до цієї компанії. Занурюючись у їхній блискучий, але тривожний і моторошний світ, вона потрапляє до ритуальної творчої майстерні, де Зайчики перетворюють свої химерні фантазії на щось надто реальне.

Щоб зрозуміти своє ставлення до «Зайчика», її неодмінно треба прочитати. Мабуть, у цьому і є секрет шаленого успіху: цю книгу хочеться збагнути, відчути і обговорити.

Ана Хван «Кохання.Twisted» (Видавництво Vivat)

Бестселер за версіями The New York Times, Sunday Times і USA Today. Книга, що стала сенсацією BookTok та топом продажів — перша частина культової серії «Twisted».

Ава поспішає на фотосесію. Окрім запізнення, на вулиці ще й лив дощ, тож дівчина попросила про допомогу брата. Хлопець мав справи, тому по Аву приїхав його друг Алекс. Багатій із холодним розумом, пораненим серцем і зосередженням на успіху. Що частіше він вимушений бачити наївну й світлу Аву, то тепліше йому стає на душі. Але він оберігатиме дівчину від будь-яких небезпек, особливо від себе.

Любовний роман підкорив серце читачів милими тропами «сонечко та буркотун» і «друг брата». Але попри легкість романтичної історії, головні герої мають психологічні травми. Тому персонажі одразу стають глибокими, а сюжет затягує.

Євгенія Кузнєцова «Вівці цілі» («Видавництво Старого Лева»)

Книга увійшла до коротких списків премії «Книга року BBC 2025». А ще вона здобула величезну популярність серед українських читачів, адже зачепила дуже важливі теми.

Яна заплуталась. На неї тисне холод, сіре небо, настання зими. Вона щоразу ближче до екзистенційної кризи. Дівчина мучить себе питаннями: як жити у війні, що важливо обирати і як уберегти найрідніших. Яна тікає від гулу генераторів у затишне місце, де їй належить побути з вівцями, зустріти Максима і розібратися у собі.

Щемлива і дуже щира історія про наше сьогодення. Ця книга про намагання знайти в собі опору та зрозуміти світ, тоді як у нього самого їде дах. А ще — про любов, чи принаймні про те, чи є місце коханню в умовах війни.

Джилліан Андерсон «Хочу: анонімні листи» (Видавництво «Ще одну сторінку»)

«Хочу: анонімні листи»

Книга від зірки серіалу «Статеве виховання» стала гучною новинкою 2025 року. Це збірка анонімних листів з еротичними фантазіями жінок з усього світу.

Тема сексу досі залишається для багатьох табуйованою. Навіть попри розширення сенсів, які людство вкладає у статеві поняття. Ідентичність, материнський досвід, межі й насильство, вибір і повага, емоційна чесність, рівноправність, ніжність і неприязнь, насолода і вразливість — усе це мало б налаштовувати суспільство на відкритість до розмови про секс, але в більшості випадків думки та фантазії про «це» залишаються таємницею.

Книга Джилліан Андерсон — це своєрідний соціальний експеримент, який показує жінкам, що думати про секс нормально. У нонфікшні з повною анонімністю сотні жінок поділилися своїми найпотаємнішими думками, й авторка теж.

Маріам Найем «Як вдихнути вільно? Посібник з деколонізації» (Видавництво «Лабораторія»)

«Як вдихнути вільно? Посібник з деколонізації»

Новинка українського нонфікшну, яка стрімко набрала популярності й тримає лідерські позиції у топах. Абсолютно справедливо, адже її варто прочитати й осмислити кожному українцю.

Повномасштабна війна оголила головне: російська агресія — це спроба колонізувати, позбавити нас голосу, пам’яті й права бути собою. Книга культурологині Маріам Найем «Як вдихнути вільно?» — про шлях внутрішньої деколонізації: від злості, сорому й розгубленості до проживання втрати, цікавості, творення та прощення. Вона пропонує інструменти, що допомагають знову відчути себе живими, повернути здатність говорити, пам’ятати й дихати вільно.

«Як вдихнути вільно? Посібник з деколонізації» — це спроба зрозуміти, які ми, українці, чому ми такі та як не втрати нашу ідентичність під тисячолітнім колонізаторським тиском.

Марк Лівін, Софія Терлез «Що зі мною? Як розвинути стійкість і жити якісно» (Видавництво Vivat)

«Що зі мною? Як розвинути стійкість і жити якісно»

Книга, яка підкорила читачів актуальністю. Український нонфікшн від психологині Софії Терлез і журналіста Марка Лівіна, створений за підтримки Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» — ініціативи Олени Зеленської.

«Що зі мною?» — це спосіб самопідтримки в умовах постійної напруги, стресу та потрясінь. Адаптовані до українських реалій 11 опор (від тіла, емоцій і звичок до дружби, любові і цінностей) розкривають шляхи до опанування стійкості та дають практичні вправи для самодопомоги в моменті. Це не мотиваційний маніфест і не набір універсальних порад, а чесна, уважна розмова, що допомагає зупинитися серед хаосу й знайти відповідь на найважливіше запитання: що саме підтримує мене зараз.

Книга створена на основі власного досвіду, дружби й сотень годин розмов із провідними фахівцями з психології та нейронауки. А ще вона містить десятки QR-кодів на статті, подкасти, психологічні дослідження, які можуть значно поглибити кожну тему.