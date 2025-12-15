Була у сукні улюбленого кольору: Періс Гілтон помітили папараці у Нью-Йорку

Голлівудську зірку Періс Гілтон помітили у Нью-Йорку, коли вона у супроводі охорони пересувалась по центру міста. Світська левиця обрала для своєї появи гламурний, але стриманий образ, у якому поєднала чорний та рожевий кольори.
На Гілтон була сукня її улюбленого яскраво-рожевого кольору з розкішної мереживної тканини у вигляді величезних квітів. Вона була від бренду Self-Portrait. Поєднала білявка вбрання із чорним шкіряним пальтом з хутряними рукавами та коміром, а також сумкою і ботильйонами на підборах від Chanel. Її взуття було представлене в колекції 2023 року дизайнерцкою Вірджині Віард. Лук Періс завершили окуляри, макіяж та зачіска із прямим розпущеним волоссям.
Цього разу на публіці відома красуня з’явилася без своїх двох дітей сина Фенікса та дочки Лондон, хоча не так давно радісно позувала фотографам з ними.
Нагадаємо, що діти Періс з’явилися на світ завдяки сурогатній матері, а їхнім батьком є бізнесмен Картер Реум, з яким зірка одружена від 2021 року.