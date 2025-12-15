Була у сукні улюбленого кольору: Періс Гілтон помітили папараці у Нью-Йорку

Періс Гілтон / © Getty Images

Голлівудську зірку Періс Гілтон помітили у Нью-Йорку, коли вона у супроводі охорони пересувалась по центру міста. Світська левиця обрала для своєї появи гламурний, але стриманий образ, у якому поєднала чорний та рожевий кольори.

На Гілтон була сукня її улюбленого яскраво-рожевого кольору з розкішної мереживної тканини у вигляді величезних квітів. Вона була від бренду Self-Portrait. Поєднала білявка вбрання із чорним шкіряним пальтом з хутряними рукавами та коміром, а також сумкою і ботильйонами на підборах від Chanel. Її взуття було представлене в колекції 2023 року дизайнерцкою Вірджині Віард. Лук Періс завершили окуляри, макіяж та зачіска із прямим розпущеним волоссям.

Періс Гілтон / © Getty Images

Цього разу на публіці відома красуня з’явилася без своїх двох дітей сина Фенікса та дочки Лондон, хоча не так давно радісно позувала фотографам з ними.

Періс Гілтон із сином та дочкою / © Getty Images

Нагадаємо, що діти Періс з’явилися на світ завдяки сурогатній матері, а їхнім батьком є бізнесмен Картер Реум, з яким зірка одружена від 2021 року.