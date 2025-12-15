Алгоритм, який читає думки: як TikTok занурює користувачів у свою нескінченну стрічку порад зі здоровʼя та психології

як TikTok занурює користувачів у свою нескінченну стрічку порад зі здоровʼя та психології / © Associated Press

Хоча інтернет має потенціал підсилювати розуміння себе, саме тут починається найцікавіше та найнебезпечніше, адже TikTok не просто показує те, що нам подобається. Він затягує.

Дослідження видання The Washington Post, проведене серед 879 американських користувачів, вперше показало, що відео про ментальне здоров’я значно «липкіші», ніж котики, спорт, політика чи навіть контент про Тейлор Свіфт.

Це означає, що варто лише кілька разів подивитися ролики на тему ADHD (СДУГ — Синдром дефіциту уваги з гіперактивністю), тривоги чи нейрорізноманіття і стрічка перетворюється на персональну енциклопедію психології. Справжню чи ні — це вже інше питання.

Коли алгоритм знає про вас більше, ніж ви самі

Кейс, який журналісти досліджували найдетальніше, — історія середньостатистичної дівчини, у котрій кожен може впізнати себе. Спочатку TikTok став для неї відкриттям, короткі ролики про симптоми ADHD допомогли дівчині зрозуміти власні труднощі та, зрештою, звернутися до лікаря. Офіційний діагноз і терапія змінили її життя на краще.

Але після цього TikTok ніби «не відпустив» її увагу. Що б вона не гортала, знову й знову з’являлися відео про ADHD і що далі, то вони були дивніші та менш надійні.

За даними аналізу:

щоб «прибрати» з запропонованих один переглянутий відеоролик про котів, достатньо 1,3 пропуску;

щоб «стерти ефект» одного ролика про ментальне здоров’я — потрібно 2,2 пропуску.

Алгоритм наполегливо тримається за тему, яка, як він вирішив, вам цікава.

Соцмережі як новий «Google лікар»

У багатьох країнах, є проблема: доступ до психотерапевтів та психіатрів часто обмежений через черги, високу вартість і стигму. Тож молодь інколи звертається по інформацію до соцмереж. І саме TikTok сьогодні є одним із головних джерел контенту про:

ADHD

тривожність

аутизм

емоційні стани

нейрорізноманіття

Але є одне «але», популярність не завжди дорівнює якість. Приблизно половина популярних відео про ADHD містить неточну чи спрощену інформацію. Мова не йде саме про небезпечний контент, але про те, що ролики нерідко подають загальні життєві труднощі як «майже симптом».

Коли жарт — не жарт

Творці таких відео, набирають мільйони переглядів на відео на кшталт «який вигляд має ADHD» або «типові звички людей з ADHD» тощо. Хоча самі ж автори зізнаються, що за хвилину відео неможливо пояснити, де досвід людини — просто особливість, а де — ознака критичного стану. У результаті частина користувачів починає сприймати будь-яку звичку, від складнощів із концентрацією до імпульсивних покупок, як можливий діагноз.

Коли TikTok і терапія працюють у протилежні боки

Багато психотерапевтів зізнаються, що люди інколи приходять вже з упевненістю, що знайшли у себе конкретний розлад.І це може ускладнити реальне лікування, адже справжні симптоми змішуються з тим, що вони побачили та прочитали у соцмережах.У деяких випадках це навіть підсилює тривожність.

Користувачі мережі розповідають, що після перегляду змісту про аутизм, наприклад, стрічка почала «виштовхувати» темні, тривожні історії різних людей. І навіть, якщо ви намагатиметеся повернутися до звичних тем, алгоритм навряд відступить. Дехто помічав, що відео про симптоми ОКР (Обсесивно-компульсивний розлад) не заспокоюють, а навпаки, підсилюють тривогу, тому доводиться на певний час відмовилася від користування TikTok.

Чому це відбувається

Може бути кілька причин:

Алгоритм оптимізує для залучення, а не для певності.

Користувачі, які дивляться відео про психологію, часто проводять у додатку більше часу.

Контент про емоції та самоідентифікацію викликає активнішу реакцію.

TikTok запровадив функції «Not interested» («Не цікаво»), фільтрацію за ключовими словами, можливість «скинути» алгоритм. Проте тема ментального здоров’я не входить до списку тем, які можна регулювати у новому меню.

Як діяти користувачам

Психологи радять ставитися до TikTok як до розважально-пізнавального контенту, а не як до джерела медичних висновків. Контент про ментальне здоров’я може надихнути звернутися по допомогу, підсвітити важливі переживання чи створити відчуття «я не один/не одна».

Однак він не може ставити діагнози, заміняти спеціаліста та враховувати ваші індивідуальні особливості. І головне, іноді алгоритм просто потрібно «перевиховувати», знаходити нові теми, активно шукати інший контент і давати TikTok сигнал, що ви хочете змін.

Найкращим рішенням було б повернути у стрічку більше котиків і тваринок, але алгоритм, здається, відстоює свою правду. І тому питання сьогодні звучить не «чи корисний TikTok», а яким саме ми дозволяємо йому бути у нашому житті.