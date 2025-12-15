Каллас розповіла, які гарантії безпеки потрібні Україні в разі відмови від НАТО

Кая Каллас / © Associated Press

Висока представниця Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас вважає, що лише український народ має право вирішувати, чим він готовий пожертвувати заради миру. Водночас вона переконана, що в разі можливої відмови України від членства в НАТО вона має отримати надзвичайно сильні та відчутні гарантії безпеки.

Свою позицію Каллас висловила в понеділок у Брюсселі на пресконференції після засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, передає Interfax.

Позиція України щодо мирних переговорів

За словами високої представниці ЄС, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який брав участь у засіданні, пояснював складну позицію Києва.

«Міністр Сибіга пояснював… наскільки вони відкриті до мирних переговорів і погоджуються на все, щоб мати мир, щоб проілюструвати, що Росія не хоче цього миру», — зазначила вона.

Каллас уточнила, що український міністр не вдавався у деталі щодо питання відмови від членства в НАТО.

Вимоги до гарантій безпеки

Посадовиця ЄС підкреслила, що оскільки вступ до НАТО закріплений у Конституції України, будь-яка гіпотетична згода на відмову від Альянсу має бути супроводжена дуже вагомими компенсаціями з боку союзників.

«Якщо вони погодяться на це, то спочатку нам потрібно — всім державам-членам і всім країнам, американцям — дати їм дуже, дуже сильні, відчутні гарантії безпеки не лише на папері», — пояснила вона.

Кая Каллас уточнила, що ці гарантії мають бути дійсно відчутними, наприклад, стосуватися того, «скільки військ на місцях, скільки можливостей», оскільки, на її думку, це єдине, що справді захистить Україну. Вона також висловила переконання, що для досягнення сталого та довгострокового миру в Європі необхідні поступки з боку Росії.

«Тиск на Росію — це наша політика. Ми чітко бачимо, що вони не в найкращому становищі, і якби наші союзники зробили те саме, я думаю, ми були б дуже сильними і з погляду Росії», — підсумувала висока представниця.

Нагадаємо, топдипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що Україна зараз ближча до миру, ніж будь-коли, водночас застерегла від ризикованого, на її думку, кроку в напрямку можливої угоди.

Раніше повідомлялося, що розробку Україною ядерної зброї 31,1% українців вважають найкращою гарантією безпеки.