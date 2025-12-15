Неочікувана знахідка на борту літака змусила скасувати рейс: про що йдеться

Пілот / © pexels.com

Рейс авіакомпанії KLM довелося скасувати після того, як на борту літака виявили великого щура. Пасажири були шоковані, а повітряне судно тимчасово вивели з експлуатації для санітарної обробки.

Про це пише Daily Mail.

Інцидент стався 10 грудня на рейсі KLM Airbus A330, який мав перевезти 250 пасажирів з Амстердама до Аруби, а потім до Бонейра. Під час перельоту через Атлантичний океан на борту помітили щура.

Після прибуття в Арубу літак було тимчасово знято з рейсів, а всі наступні рейси скасовано, повідомляє Aviation24.be. Відео, опубліковане в соцмережах, демонструє щура, який бігає по карнизу на борту літака.

Представник KLM підтвердив Independent, що літак вивели з експлуатації для ретельного прибирання, назвавши інцидент «дуже винятковим». Він зазначив:

«Безпека та добробут наших пасажирів і екіпажу завжди на першому місці. Тому ми скасували рейс з Аруби через Бонейр до Амстердама 10 грудня, щоб літак можна було ретельно очистити перед поверненням у експлуатацію».

Пасажирам забезпечили ночівлю та запропонували альтернативні рейси. Представник KLM розповів RTL News, що пілот «не мав іншого вибору», крім як продовжити маршрут, коли щура виявили над океаном. Пасажири залишалися спокійними, а екіпаж стежив за твариною; вона не підходила до їжі.

Інцидент нагадав про минулорічну ситуацію зі Scandinavian Airlines, коли польот довелося перенаправити після того, як мишу знайшли в їжі пасажира під час рейсу з Осло до Малаги. Тоді літак приземлився в Копенгагені для заміни літака та перевірки безпеки.

На борту KLM один з пасажирів, Ярле Боррестад, розповів BBC News, що люди залишалися спокійними та «зовсім не стресували» через незвичну знахідку. Щур вибіг із коробки під час того, як сусідка по сидінню відкривала свою їжу.

Інцидент спричинив затримку на дві з половиною години через фумігацію літака та підготовку заміни. Як зазначає Daily Mail, гризуни на борту можуть становити загрозу безпеці, оскільки здатні гризти критично важливі дроти. Авіакомпанії мають процедури для запобігання таким випадкам.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на борту літака авіакомпанії Eurowings, який прямував із Гран-Канарії до Гамбурга, сталася медична надзвичайна ситуація.