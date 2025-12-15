ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
395
Час на прочитання
1 хв

На 38-му році життя помер український боксер

Богдан Процишин мав звання майстра спорту з боксу.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Богдан Процишин

Богдан Процишин / © Федерація боксу України

У віці 37 років помер український боксер Богдан Процишин.

Трагічну новину повідомили на сторінці Федерації боксу України у Facebook. Причини та обставини смерті бійця не розкриваються. 

"Відійшов у вічність український боксер Богдан Процишин. Він виступав на професійному рівні, мав звання майстра спорту з боксу й брав участь у боксерському шоу "Ти – чемпіон". У нього залишилася дружина й двоє синів. Федерація боксу України висловлює співчуття родині й друзям Богдана. Вічна пам'ять!", – йдеться в дописі.

Процишин – уродженець Рівненщини. Він завоював популярність завдяки реаліті-шоу "Ти - чемпіон" 2010 року.

Після цього Богдан почав активно виступати в професійному боксі. Загалом українець провів 23 поєдинки: здобув 8 перемог і зазнав 15 поразок.

Останній свій бій Процишин провів у січні 2018 року. Тоді він зазнав поразки нокаутом від співвітчизника Тімура Брикова.

Раніше повідомлялося, що помер відомий тренер, який виховав низку футболістів збірної України.

Дата публікації
Кількість переглядів
395
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie