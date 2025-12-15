На 38-му році життя помер український боксер

Богдан Процишин / © Федерація боксу України

У віці 37 років помер український боксер Богдан Процишин.

Трагічну новину повідомили на сторінці Федерації боксу України у Facebook. Причини та обставини смерті бійця не розкриваються.

"Відійшов у вічність український боксер Богдан Процишин. Він виступав на професійному рівні, мав звання майстра спорту з боксу й брав участь у боксерському шоу "Ти – чемпіон". У нього залишилася дружина й двоє синів. Федерація боксу України висловлює співчуття родині й друзям Богдана. Вічна пам'ять!", – йдеться в дописі.

Процишин – уродженець Рівненщини. Він завоював популярність завдяки реаліті-шоу "Ти - чемпіон" 2010 року.

Після цього Богдан почав активно виступати в професійному боксі. Загалом українець провів 23 поєдинки: здобув 8 перемог і зазнав 15 поразок.

Останній свій бій Процишин провів у січні 2018 року. Тоді він зазнав поразки нокаутом від співвітчизника Тімура Брикова.

