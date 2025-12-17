Таропрогноз на 17 грудня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Карти Таро / © ТСН.ua

Реклама

Ближче до завершення року дні стають показовими: вони ніби перевіряють, наскільки ми готові брати відповідальність за власні рішення. Таро на 17 грудня звертає увагу на теми вибору, зрілості та внутрішньої правди. Для одних знаків це день активних дій і проривів, для інших — момент паузи та глибокого аналізу. Важливо не ігнорувати сигнали, які надходять цього дня.

Прогноз Таро на 17 грудня

Овен — Колісниця

День руху і перемоги. Ви берете контроль над ситуацією і просуваєтесь уперед, навіть якщо обставини складні. Головне — не розпорошуватися.

Реклама

Телець — П’ятірка Кубків

Можливе розчарування або жаль. Карта радить не зациклюватися на втраті — поруч є ресурси, які ви поки не помічаєте.

Близнята — Туз Мечів

Ясність і чесна розмова. День приносить важливе усвідомлення або рішення. Добре підходить для переговорів і прояснення ситуацій.

Рак — Четвірка Жезлів

Стабільність і відчуття безпеки. День сприятливий для родинних справ, зустрічей і завершення важливого етапу.

Лев — Диявол

Спокуси або залежності виходять на поверхню. Карта не лякає, а попереджає: настав час побачити, що саме вас стримує.

Реклама

Діва — Двійка Пентаклів

Балансування між кількома справами. День вимагатиме гнучкості й уміння швидко підлаштовуватися під обставини.

Терези — Суд

Пробудження і важливі висновки. Ви можете отримати новину або зрозуміти, яке рішення давно назріло. День кармічний.

Скорпіон — Королева Кубків

Емоційна глибина і чутливість. Ви добре відчуваєте інших і можете стати джерелом підтримки або отримати її самі.

Стрілець — Вісімка Пентаклів

Зосереджена робота і результат. День продуктивний, якщо ви не відволікаєтесь. Гарний час для навчання та вдосконалення навичок.

Реклама

Козоріг — Дев’ятка Жезлів

Втома після довгого шляху, але ви майже на фініші. Не здавайтеся — це остання перевірка на витривалість.

Водолій — Маг

Ви маєте всі інструменти для дії. День сили, ініціативи та реалізації ідей. Важливо діяти усвідомлено.

Риби — Місяць

Емоційна нестабільність або внутрішні страхи. День вимагає довіри до інтуїції та обережності з висновками.

17 грудня — день істини та внутрішньої відповідальності. Карти Таро показують, що рух уперед можливий лише за умови чесного погляду на свої бажання, страхи й мотивацію. Для одних знаків це день прориву, для інших — момент усвідомлення і очищення перед фіналом року.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Останній місяць року обіцяє бути найвидовищнішим для любителів астрономії. Грудень подарує нам яскравий парад планет, прощання з міжзоряною кометою, містичний супермісяць та один з найпотужніших метеорних дощів, який цього разу не затьмарить місячне сяйво.