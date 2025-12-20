Плани Росії на 2027 рік: Буданов сказав, які країни Путін збирається окупувати наступними

Кирило Буданов / © скриншот з інтерв’ю YouTube-каналу RAMINA

Росія скоригувала план нападу на країни Заходу. Раніше Москва хотіла зробила 2030 року, однак наразі термін скоротився.

Про це сказав очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю LB.ua.

«Згідно з основним планом, РФ мала бути готова до початку дій 2030 року. Зараз плани скореговані, переглянуті в бік скорочення термінів на 2027-й. Це країни Балтії», — сказав він.

Також він підкреслив, що Росія прагне окупувати країни Балтії.

«Польща зараз, згідно із планами, які нам відомі, розглядається суто для ударів, для військової кампанії без захоплення», — додав він.

Раніше повідомлялося, що звіти американської розвідки вказують на те, що диктатор Путін не має наміру зупинятися на Донбасі, Херсонській та Запорізькій областях. Його метою контроль над всією Україною, а також ширший план із повернення під контроль Москви територій колишнього СРСР.