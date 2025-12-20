Євген Рибчинський висловився про третій шлюб і дружину, яку приховує

Євген Рибчинський / © facebook.com/ribchinski

Український поет і композитор Євген Рибчинський, який зазвичай уникає розмов про особисте життя, несподівано зробив відверте зізнання.

Митець в інтерв’ю «Наодинці» прокоментував свій третій шлюб, який почав афішувати лише від листопада цього року. За словами Рибчинського, нинішні стосунки він вважає комфортними й не бачить потреби їх публічно демонструвати. Більше подробиць Євген не розкрив.

«У мене такі стосунки, які мене влаштовують. І оскільки ми живемо разом, то напевно, що і її поки що влаштовують», — поділився поет з Анною Севастьяновою.

Окремо митець зупинився на темі закоханості як рушійної сили творчості. За його словами, це він спостерігав ще з дитинства на прикладі свого батька — легендарного поета Юрія Рибчинського.

«Я з дитинства спостерігав за татом. Татова творчість безпосередньо пов’язана з відчуттям закоханості. Татові важливо постійно бути закоханим. Гіпотетично, реально. Цей стан важливий. Цей стан не успадковується. Друге, у тата один досвід життя з жінкою, яка все життя його обслуговує», — пояснив Євген.

Євген Рибчинський / © ТСН

Говорячи про власні шлюби, Рибчинський зізнався, що його життєвий досвід суттєво відрізняється від батькового. За словами композитора, в усіх його стосунках жінки були рівноправними партнерами, але саме це, на його думку, часто працює не на користь чоловіка.

«У мене жодна з жінок мене не обслуговувала. Це завжди були рівні шлюби, де жінка приносила завжди значно менше або взагалі нічого не приносила. При цьому всьому завжди були рівні стосунки. І це завжди не на користь чоловіку. Завжди. Бо це завжди закінчується печально», — додав поет.

Нагадаємо, нещодавно Євген Рибчинський розповів про останню зустріч з Валерієм Леонтьєвим — яку позицію співак займає під час війни й де він зараз.