Зеленський відповів на заклик Макрона відновити взаємодію Євросоюзу та Росії

Президент Володимир Зеленський заявив, що вважає принципово важливою участь Сполучених Штатів у «мирних переговорах», коментуючи пропозицію президента Франції щодо можливого відновлення взаємодії з Росією.

Про це він заявив під час онлайн-спілкування з журналістами у суботу.

Зеленський зазначив, що президент Франції Емманюель Макрон дійсно порушував питання подальших кроків у разі, якщо США не зможуть «зупинити Росію».

«Я йому сказав і ще раз повторюю це відверто: потрібно боротися за Сполучені Штати Америки. Потрібно боротися за формат, у якому ми разом з усіма союзниками, де є Америка як медіатор і є європейські союзники, які нас підтримують», — наголосив президент України.

Водночас глава держави зауважив, що у разі провалу такого формату «безумовно, всі почнуть шукати інші варіанти й інший формат», однак підкреслив, що «за цей союз ще треба поборотися».

Раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європа може повернутися до прямих переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним, якщо ініційовані США мирні зусилля щодо закінчення війни в Україні зазнають невдачі.

Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна передала Сполученим Штатам своє бачення мирного врегулювання та очікує на відповідь російської сторони.