Зеленський назвав найскладніші пункти переговорів щодо мирного плану

Володимир Зеленський

Україна передала Сполученим Штатам своє бачення мирного врегулювання та очікує на відповідь російської сторони. Найскладнішими аспектами переговорів залишаються питання територіальної цілісності, контроль над Запорізькою АЕС та фінансування відбудови країни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів у чаті Офісу Президента.

«Найважчі питання були і залишаються — це територія України. Далі — це Запорізька атомна станція. Третє питання — гроші на відновлення. І є кілька ще технічних питань щодо гарантій безпеки, формату моніторингу тощо. Це якщо ми говоримо про двадцятипунктний план. І тут питання не в точках перетину, а в тому, що саме на цей момент, на цю годину, ми своє бачення передали Сполученим Штатам Америки», — повідомив Глава держави.

За словами Президента, наразі українська сторона чекає на результати комунікації між Вашингтоном та Москвою.

«Що стосується інших документів, щодо відновлення, гарантій безпеки, наше бачення. Ми передали і Сполучені Штати Америки сказали, на що вони готові. Зараз буде спілкування у нашої групи з американською стороною у Флориді», — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, дипломатичні зусилля щодо припинення війни в Україні вийшли на етап обговорення конкретних документів. Проте аналітики та українські посадовці виділяють п’ять критичних перешкод, які можуть заблокувати будь-яку угоду.

Раніше повідомлялося, звіти американської розвідки вказують на те, що диктатор Путін не має наміру зупинятися на Донбасі, Херсонській та Запорізькій областях. Його метою контроль над всією Україною, а також ширший план із повернення під контроль Москви територій колишнього СРСР.