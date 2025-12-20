- Дата публікації
Підпалив власну квартиру та пішов убивати: шокувальні подробиці різанини у столиці Тайваню
Вечір у столиці Тайваню перетворився на сцену з фільму жахів, коли чоловік, озброєний ножем та димовими шашками, влаштував серію атак у найлюдніших місцях міста, щоб уникнути військової служби.
Поліція Тайваню відновила хронологію кривавого нападу з ножем, що сколихнув Тайбей у п’ятницю, 19 грудня. 27-річний Чанг Вень ретельно спланував свій злочин, який забрав життя трьох невинних людей.
Як повідомляє CNN з посиланням на місцевих правоохоронців, зловмисник діяв самостійно. Слідчі не виявили спільників, проте мотив нападника вже відомий: він перебував у розшуку за ухилення від обов’язкової військової служби та намагався уникнути арешту будь-якою ціною.
Прем’єр-міністр Тайваню підтвердив, що головним мотивом вважається небажання Чанга проходити обов’язкову військову службу. Ордер на його арешт було видано ще в листопаді, коли він не з’явився на збори резервістів.
Хронологія божевілля: вогонь і «схрон» у готелі
Деталі, оприлюднені агентством Associated Press, свідчать про те, що напад не був спонтанним афектом. Все було сплановано та почалося з пожежі: перед тим як вирушити до людного центру столиці, Чанг підпалив свою орендовану квартиру у місті Таоюань.
Після цього він діяв із моторошним спокоєм:
Прибув до центру Тайбея і здійснив першу атаку біля метро, використавши димові шашки для створення паніки.
Камери спостереження зафіксували, як після першого нападу він спокійно пройшов підземним переходом до готелю, де зупинявся раніше. Там він забрав заздалегідь заховану зброю.
Озброївшись, він попрямував до популярного торгівельного центру Eslite Spectrum Nanxi, де продовжив нападати на людей.
Герой, що намагався зупинити вбивцю
Серед загиблих — не лише випадкові перехожі, а й людина, яка намагалася врятувати інших. За словами мера Тайбея Чіанга Ван-аня, 57-річний чоловік кинувся на нападника біля станції метро, намагаючись його обеззброїти. На жаль, він отримав смертельне ножове поранення.
Всього жертвами атаки стали троє цивільних, ще 11 людей отримали поранення, двоє з них наразі перебувають у реанімації. Їхній стан оцінюється, як критичний.
Фінал переслідування
Життя самого нападника також обірвалося трагічно. Поліція заблокувала його в переповненому торговому кварталі. Під час спроби втечі Чанг впав з даху будівлі та загинув на місці.
Цей випадок став шоком для Тайваню, де рівень насильницької злочинності є одним із найнижчих у світі. Зараз поліція посилила охорону всіх великих торгових центрів та транспортних вузлів столиці. Президент Лай Цінде, який відвідав поранених у лікарні, пообіцяв переглянути роботу груп швидкого реагування, щоб унеможливити подібні трагедії в майбутньому.
Довідково: Тема призову на Тайвані є вкрай чутливою. На тлі загрози з боку Китаю, термін обов’язкової строкової служби нещодавно було подовжено з 4 місяців до одного року, що викликало напругу серед частини молоді.
