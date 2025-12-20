Підпалив власну квартиру та пішов убивати: шокувальні подробиці різанини у столиці Тайваню

Мешканців Тайбею шокувала різанина, влаштована у людному центрі міста / © Getty Images

Поліція Тайваню відновила хронологію кривавого нападу з ножем, що сколихнув Тайбей у п’ятницю, 19 грудня. 27-річний Чанг Вень ретельно спланував свій злочин, який забрав життя трьох невинних людей.

Як повідомляє CNN з посиланням на місцевих правоохоронців, зловмисник діяв самостійно. Слідчі не виявили спільників, проте мотив нападника вже відомий: він перебував у розшуку за ухилення від обов’язкової військової служби та намагався уникнути арешту будь-якою ціною.

Прем’єр-міністр Тайваню підтвердив, що головним мотивом вважається небажання Чанга проходити обов’язкову військову службу. Ордер на його арешт було видано ще в листопаді, коли він не з’явився на збори резервістів.

Хронологія божевілля: вогонь і «схрон» у готелі

Деталі, оприлюднені агентством Associated Press, свідчать про те, що напад не був спонтанним афектом. Все було сплановано та почалося з пожежі: перед тим як вирушити до людного центру столиці, Чанг підпалив свою орендовану квартиру у місті Таоюань.

Після цього він діяв із моторошним спокоєм:

Прибув до центру Тайбея і здійснив першу атаку біля метро , використавши димові шашки для створення паніки.

Камери спостереження зафіксували, як після першого нападу він спокійно пройшов підземним переходом до готелю, де зупинявся раніше. Там він забрав заздалегідь заховану зброю .

Озброївшись, він попрямував до популярного торгівельного центру Eslite Spectrum Nanxi, де продовжив нападати на людей.

Герой, що намагався зупинити вбивцю

Серед загиблих — не лише випадкові перехожі, а й людина, яка намагалася врятувати інших. За словами мера Тайбея Чіанга Ван-аня, 57-річний чоловік кинувся на нападника біля станції метро, намагаючись його обеззброїти. На жаль, він отримав смертельне ножове поранення.

Всього жертвами атаки стали троє цивільних, ще 11 людей отримали поранення, двоє з них наразі перебувають у реанімації. Їхній стан оцінюється, як критичний.

Фінал переслідування

Життя самого нападника також обірвалося трагічно. Поліція заблокувала його в переповненому торговому кварталі. Під час спроби втечі Чанг впав з даху будівлі та загинув на місці.

Цей випадок став шоком для Тайваню, де рівень насильницької злочинності є одним із найнижчих у світі. Зараз поліція посилила охорону всіх великих торгових центрів та транспортних вузлів столиці. Президент Лай Цінде, який відвідав поранених у лікарні, пообіцяв переглянути роботу груп швидкого реагування, щоб унеможливити подібні трагедії в майбутньому.

Довідково: Тема призову на Тайвані є вкрай чутливою. На тлі загрози з боку Китаю, термін обов’язкової строкової служби нещодавно було подовжено з 4 місяців до одного року, що викликало напругу серед частини молоді.

Нагадаємо, влітку у Мюнхені жінка напала з ножем на перехожих. Нападниця встигла завдати поранень двом перехожим, перш ніж її застрелили поліцейські.