ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
882
Час на прочитання
1 хв

Україну атакують ворожі дрони: куди націлився ворог

Група безпілотників рухається на Одещину.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Атака "Шахедів" на Україну

Атака "Шахедів" на Україну / © ТСН

Увечері в суботу, 20 грудня, російська терористична армія розпочала атаку на Україну ударними дронами типу «Шахед».

Про це повідомили у Повітряних силах України.

За інформацією українських військових, безпілотники рухаються в таких напрямках:

  • БпЛА на півночі Чернігівщини — курсом на захід;

  • БпЛА на півночі Київщини — курсом на Житомирщину;

  • Група БпЛА в акваторії Чорного моря — курсом на Одещину (Овідіополь, Чорноморськ, Південне);

  • БпЛА на півдні Кіровоградщини — курсом на н.п. Рівне та Бобринець;

  • БпЛА на півночі Харківщини — в напрямку Харкова;

  • БпЛА на заході Донеччини — курсом на Дніпропетровщину та Харківщину.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 20 грудня у столиці України помітили у небі неідентифікований безпілотник, до якого був почеплений російський триколор.

Дата публікації
Кількість переглядів
882
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie