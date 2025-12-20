- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 882
- Час на прочитання
- 1 хв
Україну атакують ворожі дрони: куди націлився ворог
Група безпілотників рухається на Одещину.
Увечері в суботу, 20 грудня, російська терористична армія розпочала атаку на Україну ударними дронами типу «Шахед».
Про це повідомили у Повітряних силах України.
За інформацією українських військових, безпілотники рухаються в таких напрямках:
БпЛА на півночі Чернігівщини — курсом на захід;
БпЛА на півночі Київщини — курсом на Житомирщину;
Група БпЛА в акваторії Чорного моря — курсом на Одещину (Овідіополь, Чорноморськ, Південне);
БпЛА на півдні Кіровоградщини — курсом на н.п. Рівне та Бобринець;
БпЛА на півночі Харківщини — в напрямку Харкова;
БпЛА на заході Донеччини — курсом на Дніпропетровщину та Харківщину.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 20 грудня у столиці України помітили у небі неідентифікований безпілотник, до якого був почеплений російський триколор.