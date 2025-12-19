Євген Рибчинський розкрив причину виїзду із США та яке громадянство має

Євген Рибчинський / © ТСН

Український поет і композитор Євген Рибчинський, який нещодавно зізнався у серйозному діагнозі, детально пояснив причини свого тимчасового переїзду до США, а також зізнався, чи має американське громадянство.

В інтерв’ю «Наодинці» Рибчинський розповів, що ухвалив рішення виїхати з України 2010 року — після приходу до влади Віктора Януковича. Тоді поету здавалося, що його особисті зв’язки можуть гарантувати певний баланс безпеки, однак реальність виявилася іншою. Щоправда, композитор з другою дружиною і без того розглядав можливість народження дитини в США, однак політична ситуація стала додатковим і не надто бажаним поштовхом до переїзду.

«Коли Янукович прийшов до влади і мені здавалося, що мої зв’язки формують якийсь баланс безпеки, а виявилося, що ні. У мене тодішня жінка була вагітна. Це 2010 рік. У неї рідна сестра американка. Ми і так думали, щоб народжувала в Америці. І от якраз такий привід не найкращий. Мені довелося закрити видавництво. Я видавництво закрив на піку популярності», — розповів зірка Анні Севастьяновій.

Попри перебування в Америці, Рибчинський не розглядав цю країну як місце для постійного життя. Він відверто пояснив, чому не залишився там назавжди, навіть попри можливості й регулярні виступи.

Поет також поділився досвідом співпраці з українською діаспорою у США. За його словами, гастролі та робота за океаном залишили суперечливі враження. Окремо Євген Рибчинський спростував чутки про американське громадянство чи грін-карту.

«Що там робити? У таксі працювати? Ким там бути? Я працював з діаспорою. Це ті люди, які за 20 доларів вдавляться. Я проїхався з концертами по Східному узбережжю 2013 року. Мені дорікали, що я за вхід 20 доларів брав. Я би сказав, що українці в Україні набагато щедріші та людяніші. Я не маю американського громадянства, я просто не ставив це за ціль. І грін-карти інколи мені приписували. Я їх ніколи не мав. І слава Богу. Завжди було запитання: і хто я тут? Хто я в Україні навіть без роботи, я знаю точно. Бо навіть те, що я написав в 90-х, мене годує по сьогоднішній день. Тут можна заробити гроші. В Америці з голоду померти не можна, але там, щоб піднятися і бути одним з американців, ти маєш там народитися і вирости», — підкреслив Рибчинський.

