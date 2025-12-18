ТСН у соціальних мережах

Гламур
301
1 хв

Аліна Гросу показалась із мамою-красунею у віночках та ніжно привітала її з важливим святом

У мами виконавиці день народження.

Автор публікації
Валерія Сулима
Аліна Гросу

Аліна Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Українська співачка Аліна Гросу повідомила про важливе свято в її родині.

Так, 18 грудня у мами артистки – Ганни Андріївни – день народження. Звичайно ж, виконавиця привітала рідну людину з важливим святом. В Instagram-stories Аліна опублікувала фото з мамою. Щоправда, кадр був архівним. На знімку співачка разом із Ганною Андріївною позувала на тлі річки у вишиванці та віночках. Вони мило обіймали одна одну та замріяно дивились вдалечінь.

Також артистка адресувала мамі теплі слова з привітаннями. Аліна Гросу побажала Ганні Андріївні щастя, здоров'я, безмежної енергії та довгих літ життя. Співачка зазначила, що неабияк любить свою маму, яка є для неї прикладом.

Аліна Гросу з мамою / © instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу з мамою / © instagram.com/alina_grosu

"З днем народження! Найрідніша і найпрекрасніша мамуся! Безмежно люблю я. Живи довго-довго-довго! Будь щаслива, здорова, залишайся прикладом, найенергійнішою, найцілеспрямованішою, найдобрішою! Дякую тобі, що саме ти - моя мама", - звернулась до рідної людини співачка.

Нагадаємо, нещодавно з'явились плітки, що й сама Аліна Гросу скоро стане мамою. Команда співачки вже прокоментувала чутки про її вагітність.

