У Швейцарії засудили чоловіка за те, що воював за Україну: яке покарання він отримав

Доброволець ЗСУ зі Швейцарії Аві М. / © скриншот з відео

У Швейцарії завершився перший судовий процес проти громадянина країни, який долучився добровольцем до лав Збройних сил України у війні проти Росії.

Деталі резонансної справи повідомляє видання SRF.

Вирок за службу в «чужій армії»

Військовий суд у Майлені засудив 49-річного Аві М. із Шаффхаузена до 18 місяців позбавлення волі умовно з іспитовим строком у чотири роки. Причина — служба в іноземному війську, що є прямим порушенням швейцарського нейтралітету та законів.

Доказами у справі стали фотографії в Instagram, звіти Європолу та, власне, інтерв’ю самого обвинуваченого, яке він дав журналістам 2023 року.

«Не хочу пакувати дітей у мішки»

Аві М., який має подвійне громадянство і зараз перебуває в Ізраїлі, на суд не з’явився. Проте раніше він відкрито пояснював свою мотивацію.

«Моя основна мотивація завжди була однаковою: я більше не хочу пакувати маленьких дітей у пластикові мішки. І якщо завдяки моїй роботі їх буде хоч на одного менше, воно того варте», — заявив доброволець.

Він також додав філософську фразу: «Є багато незаконного, що є правильним».

Позиція захисту та матері

Адвокатка просила виправдати підзахисного, стверджуючи, що прямих доказів його участі в бойових діях немає, а всі звинувачення ґрунтуються на медіаматеріалах.

Цікаво, що свідком виступила мати засудженого, яка охарактеризувала сина як «складну людину», схильну до вигадок.

«Я вірю лише малій частині того, що він розповідає… Він завжди любив зброю, але навіть „учебку“ кинув за два тижні до кінця», — розповіла жінка.

Попри це, суд визнав чоловіка винним, хоча вирок ще може бути оскаржений.

Нагадаємо, на Херсонщині створюють роту при батальйоні безпілотних систем, в якій воюють виключно бійці з інших країн. Вони вже встигли взяти участь у боях і в своїх країнах, і в Україні в піхоті.