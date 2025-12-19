ТСН у соціальних мережах

Масштабна допомога Україні та вибухи у Росії: головні новини ночі 19 грудня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Гроші

Гроші / © volynnews.com

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 19 грудня 2025 року:

  • Трамп підписав оборонний бюджет США на 2026 рік: документ передбачає допомогу Україні Читати далі –>

  • Євросоюз ухвалив масштабне рішення: €90 мільярдів для підтримки України Читати далі –>

  • Серія вибухів у Ростовській області: РФ заявляє про атаку безпілотників на Таганрог Читати далі –>

  • У Орлі пролунали вибухи: зникло світло, повідомляють про пожежу Читати далі –>

  • Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію щодо прав людини на окупованих територіях України Читати далі –>

