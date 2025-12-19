- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1214
- Час на прочитання
- 1 хв
Масштабна допомога Україні та вибухи у Росії: головні новини ночі 19 грудня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 19 грудня 2025 року:
Трамп підписав оборонний бюджет США на 2026 рік: документ передбачає допомогу Україні Читати далі –>
Євросоюз ухвалив масштабне рішення: €90 мільярдів для підтримки України Читати далі –>
Серія вибухів у Ростовській області: РФ заявляє про атаку безпілотників на Таганрог Читати далі –>
У Орлі пролунали вибухи: зникло світло, повідомляють про пожежу Читати далі –>
Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію щодо прав людини на окупованих територіях України Читати далі –>