Астрологиня назвала знаки зодіаку, у яких на все є своя власна — нехай і помилкова — думка
Мати свою власну думку з будь-якого питання не тільки можна, а й потрібно.
Зазвичай це свідчить про те, що людина вміє мислити, аналізувати інформацію, що надходить до неї, і встановлювати причинно-наслідкові зв’язки процесів, які відбуваються — як із нею самою, так і у світі загалом.
Але що робити, якщо висловлює вона її доречно і недоречно, наполягаючи на своєму, навіть розуміючи, що сказала дурницю. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, в яких на все є своя власна — нехай і помилкова — думка.
Овен
Овни вирізняються не тільки запальністю, а й рідкісною впертістю: перша риса змушує їх поспішно висловлювати свою думку з будь-якого питання, а друга не дає визнати свою неправоту навіть тоді, коли вони й самі розуміють, що їхнє висловлювання, м’яко кажучи, далеке від істини.
Діва
Діви впевнені, що на будь-яке питання є тільки дві відповіді — їхня і неправильна. Вони безапеляційно висловлюються навіть на ті теми, в яких мало що розуміють, оскільки свято впевнені, що все і про все знають краще за інших — переконати їх у зворотному практично неможливо.
Стрілець
Стрільці часто висловлюють свою думку, як то кажуть, не подумавши, тому час від часу потрапляють у халепу. Але треба віддати належне представникам знака: якщо навести переконливі докази їхньої неправоти, вони залюбки визнають свої помилки та не влаштовують із цього конфлікт.
