ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
367
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, у яких на все є своя власна — нехай і помилкова — думка

Мати свою власну думку з будь-якого питання не тільки можна, а й потрібно.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Зазвичай це свідчить про те, що людина вміє мислити, аналізувати інформацію, що надходить до неї, і встановлювати причинно-наслідкові зв’язки процесів, які відбуваються — як із нею самою, так і у світі загалом.

Але що робити, якщо висловлює вона її доречно і недоречно, наполягаючи на своєму, навіть розуміючи, що сказала дурницю. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, в яких на все є своя власна — нехай і помилкова — думка.

Овен

Овни вирізняються не тільки запальністю, а й рідкісною впертістю: перша риса змушує їх поспішно висловлювати свою думку з будь-якого питання, а друга не дає визнати свою неправоту навіть тоді, коли вони й самі розуміють, що їхнє висловлювання, м’яко кажучи, далеке від істини.

Діва

Діви впевнені, що на будь-яке питання є тільки дві відповіді — їхня і неправильна. Вони безапеляційно висловлюються навіть на ті теми, в яких мало що розуміють, оскільки свято впевнені, що все і про все знають краще за інших — переконати їх у зворотному практично неможливо.

Стрілець

Стрільці часто висловлюють свою думку, як то кажуть, не подумавши, тому час від часу потрапляють у халепу. Але треба віддати належне представникам знака: якщо навести переконливі докази їхньої неправоти, вони залюбки визнають свої помилки та не влаштовують із цього конфлікт.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
367
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie