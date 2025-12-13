З легіонерів у штурмовики: чому ЗСУ розформовують підрозділи іноземних добровольців

Інтернаціонеальні легіони розформують до кінця року

Епоха окремих легіонів для іноземців у Сухопутних військах добігає кінця. Згідно з планом Генштабу та Міноборони, до 31 грудня поточного року всі чотири військові частини, створені на початку повномасштабної війни, мають змінити формат.

Про деталі реформи та суперечки навколо неї повідомляє ВВС Україна.

Куди подінуть іноземців

За задумом командування, добровольці з інших країн продовжать службу, але вже в складі штурмових військ.

Статус легіонів наразі такий:

Перший та Третій легіони вже інтегровані у штурмові полки. Наприклад, бійці Першого легіону увійшли окремим батальйоном до 475-го окремого штурмового полку.

Четвертий легіон переформатовують у навчальний центр.

Другий легіон має бути розформований, але його командування чинить опір.

Позиція «бунтівного» Другого легіону

Командування Другого інтернаціонального легіону публічно не погодилося з наказом. Вони вимагають залишити їх як окремий батальйон або навіть розширити до бригади.

Заступник командира батальйону Андрій Співак стверджує, що їх ліквідовують «в нікуди».

«Наш підрозділ є унікальним військовим організмом. У нас високий рівень укомплектованості, налагоджений рекрутинг іноземців, команда офіцерів зі знанням англійської та іспанської, а також потужна компонента БПЛА», — наголошують у легіоні.

Позиція Генштабу: «формат віджив своє»

У Командуванні Сухопутних військ пояснюють: те, що працювало у 2022 році, зараз потребує змін. Структура Сил оборони трансформується для підвищення ефективності.

«Окремі формати, запроваджені у 2022 році, виконали свою роль… Іноземні військовослужбовці і надалі матимуть можливість проходити службу відповідно до фаху. Їхній бойовий досвід буде інтегровано у підрозділи, де він принесе найбільшу користь», — йдеться у заяві військового командування.

Погляд зсередини: «Це треба було зробити давно»

Андрій Міщенко (позивний «Дід»), начальник штабу 475-го штурмового полку, куди вже влився Перший легіон, називає паніку безпідставною.

За його словами, іноземці не розчиняються, а заходять цілісним організмом (батальйоном) у структуру полку. Це вирішує головну проблему легіонерів — статус «приданих сил», до яких часто ставилися гірше, ніж до «своїх».

«Як військова частина легіон розформовується. Але весь особовий склад переходить до нас. Це покращить їхню керованість та забезпечення», — пояснив Міщенко.

Видання зауважує, що ця реформа стосується лише частин у підпорядкуванні ЗСУ. «Міжнародний легіон ГУР» є окремою структурою розвідки і продовжує виконувати свої специфічні завдання без змін.

Нагадаємо, в ЗСУ підтвердили реформування «Інтернаціональних легіонів». Водночас голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко наголосив, що йдеться саме про комплексну реорганізацію структур, а не про їх ліквідацію. Іноземні легіони просто переводять до підпорядкування одному роду військ для кращого розуміння їхніх завдань.